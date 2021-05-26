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اقتصاد|إمارات عربية متحدة

بورصة أبو ظبي تتكبد خسائر متأثرة بانخفاض سهم أكبر مصارفها

أصدر قاض في أبو ظبي حكما لمصلحة بنك دبي الإسلامي وضد مديري "إن إم سي"، في قضية قد تعقد إعادة هيكلة ديون شركة الرعاية الصحية الخاصة التي تقدر بمليارات الدولارات.

إن إم سي للرعاية الصحية واجهت متاعب العام الماضي بعد الكشف عن ديون مخفية بأكثر من 4 مليارات دولار (رويترز)
إن إم سي للرعاية الصحية واجهت متاعب العام الماضي بعد الكشف عن ديون مخفية بأكثر من 4 مليارات دولار (رويترز)
26/5/2021

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب أسهم القطاع المالي بها، غير أن بورصة أبو ظبي خالفت الاتجاه وتكبدت خسائر متأثرة بانخفاض سهم أكبر مصارفها بنك أبو ظبي الأول.

وارتفع المؤشر القطري الرئيسي 0.4%، مدعوما بزيادة 3.2% لسهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر.

وفي أبو ظبي، هبط المؤشر 0.6%، متأثرا بانخفاض سهم أكبر مصارفها بنك أبو ظبي الأول 1.7%.

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.2%، مدعوما بارتفاع 0.2% لسهم مصرف الراجحي وزيادة 0.3% لسهم الشركة السعودية
للصناعات الأساسية.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء ارتفاع قيمة صادرات النفط السعودية في مارس/آذار 75% على أساس سنوي إلى 52.3 مليار ريال (13.95 مليار دولار).

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الصادرات غير النفطية زادت 42.9% إلى 22.4 مليار ريال.

وزاد المؤشر الرئيسي في دبي 0.3% مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصارف الإمارة، 1.2%، في حين صعد
سهم بنك دبي الإسلامي 0.4%.

وأصدر قاض في أبو ظبي حكما لمصلحة بنك دبي الإسلامي وضد مديري "إن إم سي" (NMC)، في قضية قد تعقد إعادة هيكلة ديون شركة الرعاية الصحية الخاصة التي تقدر بمليارات الدولارات.

وواجهت "إن إم سي" متاعب العام الماضي بعد الكشف عن ديون مخفية بأكثر من 4 مليارات دولار ووضع أنشطتها العاملة في الإمارات تحت الوصاية الإدارية في محاكم مركز أبو ظبي المالي العالمي.

المصدر : رويترز

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