الهند.. عجز التجارة يفوق 15 مليار دولار في أبريل

أظهرت بيانات حكومية أولية اليوم الأحد أن عجز التجارة الهندية بلغ 15.24 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي.

وبحسب الأرقام، ارتفعت صادرات السلع إلى 30.21 مليار دولار في ذلك الشهر مقابل 10.17 مليارات دولار قبل عام، بينما صعدت الواردات إلى 45.45 مليار دولار مقابل 17.09 مليارا.

وخضعت الهند إلى إغلاق صارم العام الماضي لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع كبير في أحجام التجارة الخارجية.

وأعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم الأحد تسجيل 392 ألفا و488 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19″ خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 19 مليونا و557 ألفا و457 شخصا.