واصلت بتكوين (bitcoin) النزول في موجة تقلب مستمرة منذ أسبوع، لتتراجع دون حاجز 40 ألف دولار اليوم الأربعاء، إذ فاقمت أنباء عن فرض مزيد من القيود على معاملات العملات المشفرة في الصين مخاوف سابقة أثارتها تغريدات من إيلون ماسك رئيس تسلا (Tesla).

وتراجعت بتكوين بنحو 9% لما يصل إلى 38 ألفا و940.04 دولارا، لتكون أيضا دون متوسط تحركاتها في 200 يوم.

وهي الآن منخفضة 40% عن أعلى مستوياتها هذا العام، الذي بلغته في 14 أبريل/نيسان الماضي عند 64 ألفا و895.22 دولارا.

وقال ماسك يوم الأربعاء الماضي إن تسلا ستتوقف عن قبول بتكوين وسيلة للدفع بسبب المخاوف البيئية بشأن الطاقة المستخدمة في إجراء العمليات المرتبطة بها.

وكان ماسك داعما لأسواق العملات المشفرة بحماسته لهذه الفئة من الأصول لكنه تسبب أخيرا في اضطراب التعاملات بعد أن بدا كأنه سحب دعمه عن بتكوين.

وهبطت إثريوم (Ethereum)، وهي العملة المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إثريوم، نحو 15% لتبلغ 2875.36 دولارا.