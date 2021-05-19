لا تكون أسماء العلامات التجارية الشهيرة دائما بسيطة وسهلة التذكر، وحتى مع وجود شيء يذكرنا بها عادة قد يكون عنصر التميز نتاج خطأ كما هو الحال مع "سبوتيفاي" (Spotify)، أو نتيجة شيء بمنتهى البساطة مثل ما فعلته شركة "ماتيل" (Mattel) عند استخدام أسماء مؤسسيها.

وفي هذا التقرير، تطرق موقع "خنيال" (genial) الإسباني إلى حقائق طريفة حول أسماء أشهر العلامات التجارية في العالم.

سامسونغ

استلهمت إحدى أشهر العلامات التجارية في العالم اسمها من رمز كوري يعكس بلا شك ما هي عليه اليوم، تعني كلمة "سامسونغ" (Samsung) في اللغة الكورية النجوم الثلاث "القوة والاستمرار والتفاؤل".

في بدايتها، كانت سامسونغ متخصصة في تصدير المواد الغذائية، ومع مرور الوقت قامت بتوسيع أنشطتها لتشمل تصنيع المنتجات حتى نهاية الستينيات، حيث أطلقت أول تلفزيون لها بالأبيض والأسود في السوق، لتكتب بذلك فصلا جديدا في تاريخها.

بيمبو

اختارت مجموعة "بيمبو" (Bimbo) -وهي في الأصل من المكسيك- هذا الاسم من بين أسماء أخرى مثل "بان أزتيكا" و"سابروسوي"، وجاء الإلهام من الجمع بين اسم لعبة شعبية تسمى "بينغو" (bingo) واسم "بامبي"، وهي شخصية من فيلم ديزني.

ليغو

تعود ألعاب البناء الشهيرة "ليغو"(Lego) إلى شركة أثاث عائلية في الدانمارك كرست نفسها حصريا لصنع الألعاب الخشبية ثم إنتاجها من قطع بلاستيكية ملونة، واسم العلامة هو اختصار للعبارة الدانماركية "leg godt" التي تعني "العب جيدا".

ليغو تعود لشركة أثاث عائلية في الدانمارك (غيتي)

كانون

تستخدم شركة "كانون" (Canon) اليابانية الاسم المعدل لأول كاميرا صنعتها عندما كانت لا تزال تُعرف باسم "مختبر الأجهزة البصرية الدقيقة"، وقد أطلقت عليها في البداية اسم "كوانون"، وهو مفهوم بوذي مرتبط بالرحمة.

ماتيل

اتخذت شركة "ماتيل" خطواتها الأولى كشركة ألعاب في عام 1945 عندما انضم المصممون والمهندسون ماتسون "مات" وإليوت وروث هاندلر إلى مرآب لتصليح السيارات واستخدموا اختصارات أسمائهم لتكون اسم علامتهم التجارية، ووفقا لتاريخها تم ربط بعض الألعاب الأكثر شهرة التي صنعوها بعائلة المخترعين، مثل كرات "ماجيك 8 بونام" التي تم إطلاقها في عام 1950 والمستوحاة فكرتها من مهنة والدة المخترع التي كانت كفيفة.

وظهرت لعبة باربي بفضل ابنة روث هاندلر التي عينت رئيسة لشركة "ماتيل" لعدة سنوات، والتي توصلت إلى الفكرة بفضل ابنتها باربرا التي كانت تلعب بالدمى الورقية لساعات، وقد رأت أن هناك فرصة لإلهام فتيات صغيرات أخريات من خلال لعبة ثلاثية الأبعاد.

إيباي

لم يكن لنطاق "إيباي. دوت كوم" (eBay.com) علاقة بما هو عليه اليوم، ويعود هذا النطاق في الأصل إلى بيير أوميديار الذي أطلق في عام 1995 نموذجا أوليا لفضاء على الإنترنت يمكن أن تقام فيه المزادات العلنية، وقد جسد هذه الفكرة في ذلك الوقت في شكل خدمة على موقعه الشخصي على الويب باسم "أوكشن ويب" (Auction Web) حتى تحولت في النهاية إلى ما هي عليه اليوم.

بيير أوميديار أطلق في عام 1995 نموذجا أوليا لفضاء على الإنترنت للمزادات العلنية وأصبح اليوم "إيباي" (الأوروبية)

هوتميل

تم إطلاق خدمة هوتميل منذ أكثر من عقدين، وفي عام 1996 باتت واحدة من أولى خدمات البريد الإلكتروني المجانية التي تلقى الكثيرون بريدهم الإلكتروني الأول عن طريقها، كان الاسم الذي توصل إليه المنشئون هو "هوتميل" (Hotmail) إشادة بلغة توصيف النص الفائق المستخدمة في تصميم صفحات ومواقع الويب، ودُمج مع عبارة "ميل".

مؤسسا هذه الخدمة هما صابر باتيا وجاك سميث اللذان التقيا أثناء دراستهما في جامعة ستانفورد، وعملا معا في شركة "آبل" (Apple) في عام 1995.

نوكيا

في أيامها الأولى كانت "نوكيا" (Nokia) بعيدة كل البعد عن تجارة الهواتف، تأسست في عام 1864، وكانت تعمل في صناعة اللب والورق، في ذلك الوقت تم نقل المصنع الثاني للشركة الواقعة في فنلندا إلى موقع بالقرب من نهر "نوكيانفيرتا"، وبعد نحو 100 عام -وتحديدا في عام 1960- بدأت الشركة -التي استمدت اسمها من النهر الفنلندي- العمل في قطاع الاتصالات.

نوكيا كانت بعيدة كل البعد عن تجارة الهواتف إذ كانت تعمل في صناعة اللب والورق (رويترز)

نايكي

إن اسم شركة "نايكي" (Nike) وشعارها مستمدان من أساطير اليونان القديمة، نايكي هو اسم إلهة النصر المجنحة، ويشير رمز العلامة التجارية -الذي كان يعرف باسم "سووش" (الصوت الذي يُسمع عند الجري)- إلى أجنحة هذه الآلهة، وهو ما أكدته مصممته كارولين ديفيدسون التي كانت طالبة في مجال التصميم.

سبوتيفاي

في عمر لم يتجاوز 23 عاما قرر دانيال إيك جنبا إلى جنب مع مارتن لورنتزون (رائد أعمال من وادي السيليكون يبلغ من العمر 42 عاما) الجمع بين هوايتي الموسيقى والتكنولوجيا حتى لو كان ذلك يعني المجازفة بثروتهما، قال إيك "لقد أزعجني أن صناعة الموسيقى قد تراجعت على الرغم من أن الناس الآن يستمعون إلى المزيد من الموسيقى ولفنانين كثر".

في وقت تسمية المبادرة كان كلاهما في شقة دانيال، ولم يكن لديهما أدنى فكرة عما ينبغي فعله، في ذلك الوقت اقترح لورنتزون اسما على إيك، لكنه لم يسمعه بشكل صحيح وكتب كلمة "سبوتيفاي" (Spotify) في غوغل، ولما كانت نتيجة البحث صفرا سجلا الاسم وبدآ العمل.