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اقتصاد|الولايات المتحدة الأميركية

بسبب تنامي توقعات تثبيت أسعار الفائدة.. هبوط للدولار مقابل العملات الأوروبية

الدولار يقترب من أدنى مستوياته في أشهر عدة مقابل العملات الأوروبية

عوائد سندات الخزانة الأميركية تستقر وسط تجدد التوقعات بأن الولايات المتحدة لن ترفع أسعار الفائدة قريبا (غيتي)
عوائد سندات الخزانة الأميركية تستقر وسط تجدد التوقعات بأن الولايات المتحدة لن ترفع أسعار الفائدة قريبا (غيتي)
18/5/2021

هبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في 6 سنوات مقابل الدولار الكندي، واقترب من أدنى مستوياته في أشهر عدة مقابل العملات الأوروبية اليوم الثلاثاء، إذ استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية وسط تجدد التوقعات بأن الولايات المتحدة لن ترفع أسعار الفائدة قريبا.

وقال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس‭‭ ‬‬أمس الاثنين إنه لا يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة حتى العام المقبل، مما أدى إلى مزيد من التراجع في الرهانات على أن الضغوط التضخمية ربما تجبر الاتحادي على التحرك عاجلا.

وقال فالنتين مارينوف مدير أبحاث العملات العشر الأكثر تداولا لدى "كريدي أغريكول" (Credit Agricole) إن "الدولار جاثم على ركبتيه ويبدو أن هذا نتيجة مباشرة لمشاعر المستثمرين تجاه توقعات التضخم في الولايات المتحدة ورد فعل المجلس الاحتياطي الاتحادي".

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات عند ‭‭1.6471‬‬%، مواصلة تراجعها عن أعلى مستوى في 5 أسابيع الذي بلغته الأسبوع الماضي.

وجرى تداول الدولار عند ‭‭1.22‬‬ مقابل اليورو الذي بلغ أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ ‭‭25‬‬ فبراير/شباط الماضي، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى ‭‭1.4198‬‬ دولار، وهو أقوى مستوى له منذ أواخر فبراير/شباط المنصرم.

العملات الأخرى

وانتعش الجنيه الإسترليني مع تفاؤل المستثمرين حيال الرفع التدريجي للقيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا، وبلغ الدولار الكندي أعلى مستوى له في 6 سنوات عند ‭‭1.2013‬‬ مقابل الدولار، مدعوما بارتفاع أسعار النفط، وأمام الين الياباني خسر الدولار ‭‭0.3‬‬% لينزل إلى ‭‭108.96‬‬ ينات.

وكان بعض المستثمرين قد خفضوا بالفعل توقعاتهم برفع سعر الفائدة الاتحادي هذا العام، وأعطت تعليقات كابلان المتعاملين حافزا أكبر لبيع الدولار.

وصعد اليوان في المعاملات الداخلية إلى 6.4279 لكل دولار، ليكون غير بعيد عن أعلى مستوى في 3 سنوات الذي بلغه الأسبوع الماضي، كما صعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مقابل الدولار الأميركي.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين ‭‭3.3‬‬% إلى ‭‭45023.53‬‬ دولارا لكنها ظلت قريبة من أدنى مستوى لها في 3 أشهر بعد أن قلل إيلون ماسك رئيس "تسلا" (tesla) حماسته لهذا الأصل الرقمي.

وارتفعت العملة الرقمية المنافسة إثريوم، المرتبطة بسلسلة إثريوم للكتل، ‭‭6.5‬‬% إلى 3494 دولارا، لتستقر بعد بلوغها أدنى مستوى في أسبوعين أمس الاثنين.

المصدر : رويترز

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