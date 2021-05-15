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اقتصاد|تونس

اقتصاد تونس ينكمش 3% في الربع الأول من العام

قطاع السياحة الحيوي في تونس تضرر كثيرا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا

سجل الاقتصاد التونسي انكماشا بنسبة 8.8% عام 2020 (رويترز)
سجل الاقتصاد التونسي انكماشا بنسبة 8.8% عام 2020 (رويترز)
15/5/2021

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم السبت، إن اقتصاد البلاد انكمش 3% في الربع الأول من عام 2021 بالموازنة مع العام السابق.

ويأتي ذلك في وقت تضرر فيه قطاع السياحة الحيوي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وخلال الربع الأول من عام 2020 انكمش الناتج المحلي الإجمالي لتونس بمقدار 1.7% قياسا بالفترة نفسها من عام 2019.

وفي غضون ذلك تراجع عجز الميزان التجاري التونسي (الفرق بين الصادرات والواردات) بنسبة 8.7% خلال الشهور الأربعة الأولى من 2021، مدفوعا بتحسن الصادرات.

وحسب بيانات المعهد التونسي للإحصاء تراجع عجز الميزان التجاري إلى 4.42 مليارات دينار (1.614 مليار دولار)، مقارنة بـ4.84 مليارات دينار (1.772 مليار دولار)، على أساس سنوي.

ووفق البيانات، سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 21.4% لتبلغ 15.2 مليار دينار (5.567 مليارات دولار) منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، في حين ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 13% إلى 19.6 مليار دينار (7.18 مليارات دولار) في الفترة ذاتها.

ويأتي تحسن قطاع الصادرات بفعل صعود صادرات النسيج والملابس والجلد بنسبة 35%، والصناعات الميكانيكية والكهربائية 34.1%، والصناعات التحويلية 34.4%.

في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 5.5%، حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي.

وما زالت تداعيات جائحة كورونا تلقي بظلالها على الاقتصاد التونسي على مستوى الصادرات والقطاع السياحي في البلاد.

وفي 2020 تراجع العجز التجاري التونسي بنسبة 34.5% إلى 12.7 مليار دينار (4.65 مليارات دولار) مدفوعا بهبوط الواردات نتيجة تراجع الطلب المحلي على الاستهلاك، وهبوط أسعار النفط.

وسجل الاقتصاد التونسي انكماشا بنسبة 8.8% في 2020، ويتوقع أن يسجل نموا العام الحالي بنسبة 3.1%.

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول

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