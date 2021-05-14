قصفت مقاتلات إسرائيلية اليوم الجمعة مقر بنك "الإنتاج" الفلسطيني، المجاور لأكبر مستشفى في قطاع غزة، مما أسفر عن تدميره بالكامل.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف إن التقديرات الأولية للخسائر نتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 73 مليون دولار.

وأشار معروف خلال مؤتمر صحفي إلى أن هناك خسائر مباشرة بقيمة 15 مليون دولار في المنشآت الاقتصادية والتجارية جراء قصفها، ومن ضمنها قصف 3 مقرات لبنوك محلية.

وأفاد معروف بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف 60 مقرا حكوميا، تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية. بالإضافة إلى تدمير أكثر من 500 وحدة سكنية بالكامل.

تدمير بنك تجاري

وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول بأن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت مقر البنك القريب من مستشفى "الشفاء" بمدينة غزة، ودمرته بالكامل.

وذكر الشهود أن تدمير البنك ألحق أضرارا جسيمة بمنازل المواطنين المجاورة، وأدى إلى اندلاع حريق في المكان.

وتوجهت الطواقم الطبية والدفاع المدني إلى المنطقة، حيث أصيب المرضى بالمستشفى والمواطنون بحالة من الذعر، وفق الشهود.

ولم يصدر أي تعليق فوري من سلطات القطاع حول القصف الإسرائيلي، وإن كان خلّف ضحايا حتى الساعة 14:55 بتوقيت غرينتش.

وبنك "الإنتاج" أحد البنوك الفلسطينية الموجود في قطاع غزة، حيث تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية العنيفة المتواصلة على القطاع منذ مساء الاثنين إلى 122 شهيدا بينهم 31 طفلا و20 سيدة، إضافة إلى 900 إصابة.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون منذ 13 أبريل/نيسان الماضي في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.