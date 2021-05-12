البث الحي
اقتصاد|مملكة متحدة

نمو يفوق التوقعات لاقتصاد بريطانيا في مارس

زاد الاستهلاك الحكومي وتحسن الميزان التجاري في الربع الأول من عام 2021

قاد النمو الاقتصادي البريطاني قطاع التجزئة والتشييد (رويترز)
قاد النمو الاقتصادي البريطاني قطاع التجزئة والتشييد (رويترز)
12/5/2021

كشفت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد بريطانيا نما بوتيرة فاقت التوقعات بلغت 2.1% في مارس/آذار الماضي مقارنة مع فبراير/شباط، ليكتسب زخما لما يُعتقد أنه سيكون تعافيا قويا هذا العام بعد هبوط شديد بسبب فيروس كورونا عام 2020.

وقاد النمو قطاع التجزئة وإعادة فتح المدارس وقطاع التشييد، إذ بدأت البلاد في الخروج من إجراءات الإغلاق بها، في فصل الشتاء، المرتبطة بكوفيد-19، بحسب رويترز.

وتوقع اقتصاديون -في استطلاع أجرته رويترز- نموا شهريا 1.3%.

وفي أول 3 أشهر من 2021 -حين خضعت البلاد لإجراءات عزل للمرة الثالثة بسبب الفيروس- انكمش الناتج المحلي الإجمالي 1.5%، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني، وهو ما يتفق مع توقعات بنك إنجلترا المركزي.

وقال المكتب الوطني للإحصاء البريطاني في بيان، الأربعاء، إن مستوى الناتج المحلي الإجمالي الآن أقل بنسبة 8.7% مما كان عليه قبل الوباء بالربع الرابع من 2019، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.

تحسن الاستهلاك

بحسب بيان المكتب الوطني للإحصاء، زاد الاستهلاك الحكومي وتحسن الميزان التجاري بالربع الأول من 2021، مدفوعا بانخفاض الواردات بشكل أكثر حدة من نمو الصادرات.

ووفق بيان للبنك -حينها- من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 7.25% خلال 2021، ومازالت هذه التوقعات الاقتصادية تعتمد على تطورات الجائحة والتدابير الاحترازية.

والأسبوع الماضي، رجح بنك إنجلترا نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2021 (دون تقديم أرقام) مقابل انكماش بنسبة 1% في الربع الأول، على أن يصل الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية العام.

وكان الاقتصاد البريطاني قد انكمش 9.9% عام 2020، في أكبر تراجع سنوي للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول

حول هذه القصة

تغيير في قواعد اللعبة.. حكم قضائي بريطاني يهز سوق تطبيقات النقل وإيصال الطلبيات

أعلنت شركة “أوبر” للنقل في بريطانيا، أنها سوف تعترف بالعاملين معها، ومنحهم صفة العاملين، وذلك على خلفية قرار المحكمة العليا البريطانية، مما سيغير قواعد اللعبة في سوق تطبيقات النقل والتوصيل.

22/3/2021
المزيد من اقتصاد

مفاوضات مستمرة.. ما تأثير رفع العقوبات على عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية؟

إنتاج نفط إيران بلغ في شهر مارس/آذار 2.3 مليون برميل يوميا (الأوروبية)

كيف تدّخر المال؟ 8 مبادئ يجب أن تعرفها

قبل معرفة كيفية الادخار يجب تحديد المبلغ الذي ترغب في جمعه والغرض منه (رويترز)

لماذا لم ينجح ترامب في إنعاش قطاع الفولاذ الأميركي؟

حرب ترامب التجارية مع الصين ودول أخرى تسببت في الإضرار بالشركات المصنعة الأميركية (غيتي)

الجزائر وفرنسا.. هل تتعثر العلاقات الاقتصادية بالتاريخ القديم؟

تبون أكد أن المستقبل الواعد في توطيد وتثمين علاقات الأمم يجب أن يكون خاليا من أي شوائب (الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

"إسرائيل تحترق".. إليك أهم الصواريخ التي تمتلكها كتائب القسام

أراضي 48 تشتعل.. رئيس إسرائيل يحذّر من حرب أهلية ونتنياهو يدرس الدفع بالجيش

قوات الاحتلال أمام سيارة محترقة في مدينة اللد (رويترز)

عشرات الشهداء والجرحى.. الاحتلال ينفذ 500 غارة ويعترف: غزة قصفتنا بـ1500 صاروخ

القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض صواريخ أطلقتها المقاومة من قطاع غزة (رويترز)

لحظة بلحظة.. آخر تطورات الأراضي الفلسطينية المحتلة

انتهاكات إسرائيلية بحق الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى قبل أيام (الفرنسية)