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إيثريوم تتجاوز 4 آلاف دولار وصعود عملات مشفرة أخرى

زادت إيثريوم لأكثر من 5 أمثالها منذ بداية العام الجاري (رويترز)
زادت إيثريوم لأكثر من 5 أمثالها منذ بداية العام الجاري (رويترز)
10/5/2021

تخطت العملة المشفرة إيثريوم (Ethereum) مستوى 4 آلاف دولار، اليوم الاثنين، لتبلغ ذروة جديدة للجلسة الثالثة على التوالي، وسط رهان على احتمال اتساع قاعدة استخدامها، مما دعم عملات رقمية أخرى أيضا.

وسجلت بتكوين (bitcoin) أعلى مستوى في 3 أسابيع، واستقرت عملة دوجكوين (Dogecoin) التي كانت مزحة يوما ما، لتوقف الهبوط الحاد الذي شهدته يوم الأحد، بعد تصريحات من إيلون ماسك رئيس تسلا (Tesla).

وكانت إيثريوم في أحدث تعاملات مرتفعة 6% تقريبا على منصة بينانس (Binance) التي سجلت عليها 4119 دولارا عند الظهيرة تقريبا في آسيا.

وارتفعت بتكوين إلى 59 ألفا و603 دولارات، واستقرت دوجكوين عند نحو 0.54 دولار.

ومنذ بداية العام، ارتفعت بتكوين للمثلَين، وزادت إيثريوم لأكثر من 5 أمثالها، وقفزت دوجكوين بأكثر من 100 ضعف بفضل حالة الحماس التي امتدت من بتكوين لأصول مشفرة أخرى.

المصدر : رويترز

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