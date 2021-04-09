ارتفعت الصادرات الألمانية في فبراير/شباط الماضي بدعم من زيادة التجارة مع الصين، في مؤشر جديد على أن المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا زاخرة بالنشاط على الرغم من انخفاض حاد في التجارة مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الجمعة إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 0.9% على أساس شهري بعد زيادة معدلة صعودا عند 1.6% في يناير/كانون الثاني الماضي. كما ارتفعت الواردات 3.6% في فبراير/شباط الماضي بعدما كانت قد انخفضت بـ 3.5% في الشهر الذي يسبقه.

وانكمش الفائض التجاري إلى 19.1 مليار يورو.

وعلى أساس سنوي، زادت الصادرات إلى الصين 25.7%، وفق البيانات ذاتها.

وانخفضت صادرات ألمانيا إلى المملكة المتحدة 12.2% على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي، في حين تراجعت الواردات نحو 27%، حسب ما ذكره مكتب الإحصاءات الاتحادي. وتعد ألمانيا أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.

بقية دول الاتحاد الأوروبي

وهبطت الصادرات إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي 0.3% على أساس سنوي، في وقت ارتفعت الواردات 0.7%.

وغادرت المملكة المتحدة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بنهاية العام الماضي، مما زاد الحواجز أمام التجارة.

وجاء ذلك الانفصال النهائي بعدما يزيد على 4 سنوات من الجدل حول شروط خروجها من الاتحاد الأوروبي، وقد بدأت الشركات الألمانية خلالها في خفض تعاملاتها مع بريطانيا.

واليوم الجمعة أظهرت بيانات منفصلة أن الإنتاج الصناعي انخفض في فبراير/شباط الماضي 1.6%. ويتوقع خبراء اقتصاد انكماش الاقتصاد في الربع الأول.

وقال أندرياس شويله من بنك "ديكا" (Dika) إن "ما يضغط حاليا على الصناعة الألمانية ليس الافتقار إلى الطلب؛ بل اختناقات إمدادات المواد الخام والمكونات".