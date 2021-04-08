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فاو: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمية للشهر العاشر على التوالي

رفعت منظمة فاو توقعاتها لموسم الحبوب في 2020 إلى 2.765 مليار طن (رويترز)
رفعت منظمة فاو توقعاتها لموسم الحبوب في 2020 إلى 2.765 مليار طن (رويترز)
8/4/2021

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) (FAO) اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر العاشر على التوالي في مارس/آذار الماضي، فوصلت إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو/حزيران 2014، وجاء في المقدمة أسعار الزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان، حيث شهدت قفزات كبيرة.

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء -الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر- 118.5 نقطة في مارس/آذار الماضي، مقارنة مع قراءة معدلة قليلا عند 116.1 نقطة في فبراير/شباط الذي قبله.

وكانت القراءة السابقة لفبراير/شباط عند 116.0 نقطة.

وقالت فاو -ومقرها روما- في بيان لها إن محاصيل الحبوب العالمية ما زالت في طريقها نحو تسجيل مستوى سنوي قياسي في 2020، مضيفة أن المؤشرات الأولية تفيد بزيادة جديدة في الإنتاج هذا العام (2021).

وعدّلت منظمة فاو بشكل طفيف توقعاتها لموسم الحبوب في 2020 إلى 2.765 مليار طن مقابل تقدير سابق عند 2.761 مليار طن، وهو ما يعني زيادة بـ 2% على أساس سنوي.

المصدر : رويترز

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