ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 4.13% على أساس شهري و31.2% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي

أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن التضخم في تركيا صعد إلى 16.19% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي مسجلا أعلى مستوى منذ منتصف 2019، ليستمر الضغط على محافظ البنك المركزي الجديد، شهاب قافجي أوغلو، للإبقاء على سياسة التشديد النقدي، وفق ما أوردته "رويترز" (Reuters).

وكان التضخم على أساس سنوي قد بلغ 15.16% خلال فبراير/شباط الماضي.

وكانت توقعات استطلاع رويترز للمعدل السنوي في مارس/آذار عند 16.11%، وهو أعلى كثيرا من الهدف الرسمي عند 5%.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري 1.08% خلال مارس/آذار الماضي، وفقا لمعهد الإحصاء التركي.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلكين التغيرات، التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.

كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) 4.13% على أساس شهري، و31.2% سنويا في مارس/آذار الماضي، وفقا للبيانات ذاتها.

وزادت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 37.72% سنويا خلال الشهر الماضي في حين زادت أسعار السلع المعمرة بنسبة 29.68%، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الألمانية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 19% في مارس/آذار الماضي، مشيرا إلى مخاوف بشأن التضخم.

لكن عزل محافظ البنك المركزي السابق فجأة، دفع الليرة لمستويات منخفضة قياسية؛ لتضيف ضغوطا جديدة على التضخم.