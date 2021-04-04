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اقتصاد|أردن

المؤشر الأردني يغلق منخفضا وسط تعاملات ضعيفة وترقب

البنك الدولي أعلن عن برنامج بقيمة مليار و100 مليون دولار لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة في الأردن

المؤشر العام أغلق منخفضا بنسبة 0.2% عند 1779.17 نقطة (الصحافة الأردنية)
المؤشر العام أغلق منخفضا بنسبة 0.2% عند 1779.17 نقطة (الصحافة الأردنية)
4/4/2021

انخفضت البورصة الأردنية، اليوم الأحد، بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية، وسط تداولات ضعيفة، وحالة ترقب بين المستثمرين للاقتصاد المحلي في خضم إجراءات أمنية تتخذها السلطات.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضا 0.2% عند 1779.17 نقطة، وبلغت قيمة التداول 5.9 ملايين دينار (8.3 ملايين دولار)، مقارنة مع 11.2 مليون في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم البنك العربي 0.5% وسهم القاهرة عمان 1.61% وسهم الاتصالات الأردنية نحو 1.3%.

وكان الجيش الأردني قال أمس، السبت، إنه طُلب من الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني وولي العهد السابق، التوقف عن تحركات ونشاطات تُوظف لاستهداف "أمن الأردن واستقراره".

وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 33 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.

وانخفض صافي أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمّان عام 2020، بنسبة 65.6%، لتبلغ 383.1 مليون دينار (540.4 مليون دولار)، مقارنة مع عام 2019، البالغة 1.115 مليار دينار (1.6 مليار دولار).

برنامج لتعزيز الاستثمار

في غضون ذلك، أعلن البنك الدولي عن برنامج بقيمة مليار و100 مليون دولار لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة في الأردن، من أجل الانتعاش الاقتصادي وتحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ.

وقال البنك إن البرنامج الذي يحمل اسم "بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في الأردن" يسهم فيه البنك الدولي للإنشاء والتعمير، التابع له، والحكومة الأردنية، وجهات دولية أخرى.

وأضاف البنك أن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد الأردني، الذي يعاني أصلا من ندرة المياه، وتقلب هطول الأمطار، فضلا عن القضايا التي تمثل تحديات محلية، مثل تراجع مساحات الأراضي الصالحة للزراعة، والتصحر.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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