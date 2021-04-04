وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد التركي خلال العام الجاري، مع بدء الحصول على لقاحات للوقاية من تفشي جائحة كورونا.
تركيا تهدف لتحقيق صادرات نحو أسواق العالم بقيمة تتراوح بين 184 و200 مليار دولار بنهاية العالم الجاري
بلغ حجم صادرات تركيا في الربع الأول من العام الحالي لدول الجوار أكثر من 4 مليارات دولار، وفق بيانات رسمية.
وبحسب معطيات وزارة التجارة ومجلس المصدِّرين، وصل حجم صادرات تركيا الإجمالي نحو أسواق العالم في الربع الأول من العام الجاري إلى ما يقرب من 50 مليار دولار.
وأفادت تلك المعطيات أن حجم الصادرات إلى بلدان الجوار -إيران واليونان والعراق وجورجيا وسوريا وبلغاريا- سجل 4 مليارات و327 مليونا و858 ألف دولار في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2021.
وأكدت المعطيات أن الصادرات التركية إلى بلدان الجوار سجلت ارتفاعا بنسبة 21% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من 2020 التي بلغ فيها 3 مليارات و574 مليون دولار.
ولدى تركيا حدود برية مع 8 دول، هي إيران واليونان والعراق وجورجيا وسوريا وبلغاريا وأرمينيا، وإقليم ناختشيفان (الأذربيجاني ذاتي الحكم).
ونظرا لعدم وجود بيانات عن إقليم ناختشيفان لم يتم إدراج معطيات الصادرات التركية إليه، في حين لا يوجد تجارة مباشرة بين تركيا وأرمينيا.
وفي حديثه للأناضول أمس السبت قال رئيس اتحاد المصدِّرين الأتراك إسماعيل غولي، إن صادرت البلاد كانت جيدة، رغم تأثيرات فيروس كورونا السلبية على حركة التجارة العالمية.
وأضاف أن صادرت تركيا بلغت في الربع الأول من العام الحالي 50 مليارا و23 مليون دولار، وبذلك سجلت زيادة بنسبة 17.2%.
وأوضح غولي أن عوائد تركيا من صادرت مارس/آذار الماضي تقدر بـ 18 مليارا و985 مليون دولار، بزيادة 42.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأشار غولي إلى أن هذا النجاح هو نتاج لدعم حكومي لقطاع التصدير والإنتاج في البلاد، وخطة إدارية محكمة تعاملت مع أزمة كورونا بكل احترافية.
وأكد غول أن تركيا أثبتت للعالم تفوقها الكبير في مجال الصادرات وقدرة منتجيها المحليين على المحافظة على خطوط الإمداد لمدخلات الصناعة في الأوقات الصعبة.
وذكر غولي أن تركيا تهدف لتحقيق صادرات بقيمة تتراوح بين 184 و200 مليار دولار، وذلك في نهاية العالم الجاري.
يشار إلى أن قيمة الصادرات التركية نحو العالم بلغت نهاية العام الماضي 169.5 مليار دولار، بينها 51.2 مليار دولار سجلت في الربع الأخير من العام 2020.