بلغ حجم صادرات تركيا في الربع الأول من العام الحالي لدول الجوار أكثر من 4 مليارات دولار، وفق بيانات رسمية.

وبحسب معطيات وزارة التجارة ومجلس المصدِّرين، وصل حجم صادرات تركيا الإجمالي نحو أسواق العالم في الربع الأول من العام الجاري إلى ما يقرب من 50 مليار دولار.

وأفادت تلك المعطيات أن حجم الصادرات إلى بلدان الجوار -إيران واليونان والعراق وجورجيا وسوريا وبلغاريا- سجل 4 مليارات و327 مليونا و858 ألف دولار في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2021.

وأكدت المعطيات أن الصادرات التركية إلى بلدان الجوار سجلت ارتفاعا بنسبة 21% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من 2020 التي بلغ فيها 3 مليارات و574 مليون دولار.

قائمة الدول المصدَّر إليها

تصدر العراق قائمة بلدان الجوار الأكثر استيرادا بمليار و875 مليونا و111 ألف دولار.

وحلت بلغاريا في المرتبة الثانية بـ 766 مليونا و300 ألف دولار.

ثم اليونان ثالثة بـ 589 مليونا و26 ألف دولار.

وجاءت إيران في المرتبة الرابعة بـ 481 مليون دولار.

وسوريا خامسة بـ 324 مليونا و536 ألف دولار.

أما جورجيا فجاءت في المرتبة السادسة بـ 291 مليونا و884 ألف دولار.

قائمة السلع المصدَّرة

حلّت المواد والمنتجات الكيميائية في المرتبة الأولى بـ 743 مليونا و889 ألف دولار.

وجاء قطاع الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومشتقاتها في المرتبة الثانية بـ 552 مليونا و789 ألف دولار.

وفي المرتبة الثالثة جاءت المفروشات والورق ومنتجات الغابات بـ 537 مليونا و610 آلاف دولار.

ولدى تركيا حدود برية مع 8 دول، هي إيران واليونان والعراق وجورجيا وسوريا وبلغاريا وأرمينيا، وإقليم ناختشيفان (الأذربيجاني ذاتي الحكم).

ونظرا لعدم وجود بيانات عن إقليم ناختشيفان لم يتم إدراج معطيات الصادرات التركية إليه، في حين لا يوجد تجارة مباشرة بين تركيا وأرمينيا.

أسواق العالم

وفي حديثه للأناضول أمس السبت قال رئيس اتحاد المصدِّرين الأتراك إسماعيل غولي، إن صادرت البلاد كانت جيدة، رغم تأثيرات فيروس كورونا السلبية على حركة التجارة العالمية.

وأضاف أن صادرت تركيا بلغت في الربع الأول من العام الحالي 50 مليارا و23 مليون دولار، وبذلك سجلت زيادة بنسبة 17.2%.

وأوضح غولي أن عوائد تركيا من صادرت مارس/آذار الماضي تقدر بـ 18 مليارا و985 مليون دولار، بزيادة 42.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشار غولي إلى أن هذا النجاح هو نتاج لدعم حكومي لقطاع التصدير والإنتاج في البلاد، وخطة إدارية محكمة تعاملت مع أزمة كورونا بكل احترافية.

وأكد غول أن تركيا أثبتت للعالم تفوقها الكبير في مجال الصادرات وقدرة منتجيها المحليين على المحافظة على خطوط الإمداد لمدخلات الصناعة في الأوقات الصعبة.

وذكر غولي أن تركيا تهدف لتحقيق صادرات بقيمة تتراوح بين 184 و200 مليار دولار، وذلك في نهاية العالم الجاري.

يشار إلى أن قيمة الصادرات التركية نحو العالم بلغت نهاية العام الماضي 169.5 مليار دولار، بينها 51.2 مليار دولار سجلت في الربع الأخير من العام 2020.