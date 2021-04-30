يخطئ كثير من الناس في تقييم المدخرات الكافية لفترة التقاعد ويضعون خططا مالية بعيدة كل البعد عن الواقع، وهو ما يحوّل التقاعد من فترة راحة وتحرر من القيود إلى فترة تقشف وحيرة.

في تقرير نشرته صحيفة "ديلي بروغرس" الأميركية (daily progress)، تستعرض الكاتبة كايلي هاغن بعض المشاكل الأكثر شيوعا فيما يتعلق بنفقات التقاعد، وتقدم عددا من النصائح لتفادي الأخطاء واحتساب النفقات بشكل أكثر دقة.

انتبه إلى ارتفاع معدلات التضخم

ترتفع تكاليف المعيشة بمرور السنوات بسبب التضخم، مما يجبرك على إنفاق المزيد للحفاظ على نمط الحياة الذي تعودته، لذلك من المهم جدا أن تتضمن إستراتيجيتك تقدير مدى ارتفاع معدلات التضخم، والتي تزيد في الولايات المتحدة بمعدل 3% سنويا منذ 1980.

أولا، يجب أن تقدّر التكلفة التقريبية لمصاريف سنة كاملة خلال فترة التقاعد بناء على أسعار اليوم، بعد ذلك أضف 3% لكل سنة لاحقة للحصول على تقدير تقريبي للمبلغ الذي تحتاجه لتغطية نفقاتك في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أنك بحاجة إلى 40 ألف دولار لتغطية نفقاتك خلال سنة كاملة في ظل الظروف الحالية، يجب عليك توفير 41200 دولار لتغطية نفقاتك للعام التالي، أي بزيادة 3% مقارنة بالعام السابق، وإذا كان معدل التضخم منخفضا خلال إحدى السنوات، فإنك لن تحتاج لإنفاق كامل المبلغ الذي حددته في الميزانية.

تأخير سن التقاعد يعد خيارا مناسبا يمنحك مزيدا من الوقت للادخار ويقلل مقدار ما تحتاجه من أموال بعد التقاعد (شترستوك)

التخطيط لفترة تقاعد طويلة

من المهم جدا أن تكون خطتك للتقاعد طويلة المدى، والتي قد تستمر لعقود. فقد يبلغ معدل العمر المتوقع للرجال البالغين من العمر 65 عاما ما يزيد قليلا على 84 عاما، ويصل المعدل لدى النساء إلى أكثر من 86 عاما.

هذا يعني أنك إذا تقاعدت في سن الـ65، تنتظرك حوالي 20 عاما أخرى خلال فترة التقاعد، وإذا تقاعدت مبكرا، فقد تنتظرك 25 عاما أو حتى 30 عاما، في هذه الحالة، ينبغي أن تخطط جيدا ولا تقتصر مدخراتك على فترة محدودة لتجد نفسك بعدها في مشاكل مالية يصعب حلها.

أخذ الضرائب بعين الاعتبار

يمكنك الحصول على تقدير تقريبي للضرائب التي عليك دفعها من خلال تقدير المبلغ الذي تتوقع أن تنفقه سنويا خلال فترة التقاعد وأي شريحة ضريبية قد تحصل عليها، وعليك أن تأخذ بعين الاعتبار أن مستويات الدخل لكل شريحة ضريبية سوف يتم تعديلها وفقا لارتفاع معدلات التضخم، مما يعني ارتفاع التكاليف بشكل مطرد.

البدء مبكرا بالادخار

بعد اتباع هذه الخطوات، ستحتاج إلى إجراء تغييرات على خططك المالية قبل التقاعد حتى لا تقع في المشاكل خلال شيخوختك، وأبسط طريقة للقيام بذلك هي إعادة حساب المبلغ السنوي الذي تحتاجه للتقاعد ليشمل التكاليف الإضافية.

ويعد تأخير سن التقاعد خيارا مناسبا يمنحك مزيدا من الوقت للادخار ويقلل مقدار ما تحتاجه من أموال بعد التقاعد. وفي بعض الأحيان، قد تظهر تكاليف غير متوقعة تجبرك على إنفاق مبالغ إضافية، ويبقى الخيار الأمثل هو تقليل نفقاتك حاليا حتى تتمكن من استثمار المزيد من الأموال في مدخرات التقاعد.

كلما بدأت في الادخار بشكل مبكر ستكون الأمور أفضل، إذ سيكون أمامك وقت أطول لنمو استثماراتك التقاعدية قبل أن تحتاج إلى صرفها لاحقا.