من الضروري مراعاة سلسلة من التوصيات لتجنب إهدار الأموال ومحاولة تحقيق الأرباح، ويعد تجنب بعض الاستثمارات من بين هذه النصائح.

يقول الكاتب خوان بيدرو فيرنانديز، في تقرير نشرته مجلة "موي نيغوثيوس إي إيكونوميا" (muy negocios y economia) الإسبانية، هناك العديد من البدائل الاستثمارية التي يمكن أن تقلل المخاطر وتمكنك من تحقيق عائدات مهمة، صحيح أنه في عصر أسعار الفائدة المنخفضة، سيتعين عليك التعامل مع أفكار أخرى مثل الودائع أو السندات، والتي كانت قبل بضع سنوات خيارا شائعا للمدخرين، هناك أيضا مجالات غير معروفة عليك تجنب الاستثمار فيها، حتى إذا حدثك أحدهم عن تجربته، يجب أن تكون حذرا للغاية.

وبين الكاتب أن امتلاك صندوق للطوارئ هو الحل الأمثل عند وقوع أحداث غير متوقعة، سيساعدك ذلك على تجنب الاضطرار إلى اللجوء إلى بطاقات الائتمان ذات الدفع المؤجل أو القروض الشخصية أو طلب التمويل من العائلة أو الأصدقاء وما ينجر عن ذلك في المستقبل.

ويشار إلى أن المطالبة بكسب المال السهل من خلال الإمكانيات الواسعة للعثور على هذه الخدمة سواء عبر الإنترنت أو في محيط منزلك أصبحت سيفا ذا حدين يمكن أن يجعلك مدمنا على طريق يصعب الخروج منه، وفيما يلي بعض التوصيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار لإدارة أموالك وتجنب المخاطر المحتملة.

العيش دون نظام اقتصادي هو الدافع للقيام بأشياء أخرى يجب عليك عدم فعلها بأموالك (غيتي إيميجز)

لا تحتفظ بجميع أموالك في حساب توفير

يعتبر الاحتفاظ بجميع الأموال التي نملكها في دفتر الادخار من بين الأخطاء الشائعة جدا بين الأشخاص الذين يفعلون ذلك في كثير من الأحيان، إما بسبب عدم درايتهم بسلبيات هذه العادة أو أنهم اقتصاديون بشكل مفرط للغاية.

إن خطأ امتلاك أموال في حساب التوفير لا يتمثل في عدم توليد أرباح فحسب، بل يفقد الرصيد أيضا قيمته بسبب التضخم، ويوجد العديد من البدائل الاستثمارية ذات المخاطر العالية أو المنخفضة للحصول على الربحية.

لا تستثمر في شيء لا تعرفه

من منا لم يسمع من قبل أن شخصا ما جنى الكثير من الأموال من خلال الاستثمار في هذا المجال أو ذاك؟ من المحتمل أيضا أن نسمع أن أحدهم خسر الكثير من المال، لكن الشيء المهم هو أنه عليك عدم المخاطرة في شيء لا تعرفه.

لا تعش من أجل يومك فقط

لا يقصد بهذه التوصية التقليل من الرغبة في الاستمتاع بالحياة، لكن العيش دون نظام اقتصادي هو الدافع للقيام بأشياء أخرى يجب عليك عدم فعلها بأموالك، مثل طلب القروض أو طلب المال من أفراد الأسرة.

لا تسئ استخدام القروض

من الممكن أن تحتاج في بعض الأحيان إلى قرض لحدث غير متوقع أو أن تستأجر أو تشتري منزلا، في حدود الإمكانات المالية، قد يكون الاقتراض خيارا، ولكن عليك تجنب التقدم بطلب للحصول على قروض من أجل نفقات أو مصاريف غير ضرورية.

تجنب التقدم بطلب للحصول على قروض من أجل نفقات أو مصاريف غير ضرورية (غيتي إيميجز)

لا توجد طرق لكسب المال السهل

توجد العديد من الدورات التدريبية التي تعدك بأن تصبح ثريا بسرعة، هؤلاء "المعلمون" ليسوا سوى مخادعين يريدون الاستفادة من نقاط ضعف الناس.

لا تعتمد نمط حياة يتجاوز إمكانياتك

إن عدم الوعي بإمكانياتك المالية قد يجعلك تدخل في دوامة اقتصادية خطيرة تفقدك توازنك المعيشي.

ابتعد عن بطاقات الائتمان

تميل بطاقات الائتمان إلى أن تكون ذات فائدة عالية وحتى إذا طلبت دفع مبلغ صغير شهريا، فسترى أنه من الصعب جدا التخلص من استخدام هذه البطاقات.