لا بد من مراجعة بعض أهم المجالات في حياتك المالية التي يمكنك تحسينها من خلال التكنولوجيا

أصبحت التكنولوجيا تحتل مكانة مهمة في العديد من جوانب حياتنا، بما في ذلك الجانب المالي، ويوجد اليوم عدد لا يُعد ولا يحصى من الأدوات الرقمية التي أنشأتها شركات التكنولوجيا المالية، وتهدف إلى مساعدة الناس على إحراز التقدم المالي.

وفي تقرير نشره موقع "نيغوثيوس أي إمبرندميانتو" (negocios y emprendimiento) الإسباني، قال الكاتب خافيير دياز إنه لا بد من مراجعة بعض أهم المجالات في حياتك المالية التي يمكنك تحسينها من خلال التكنولوجيا، بالإضافة إلى بعض النصائح المتعلقة ببعض الأدوات المفيدة للغاية.

تنظيم وإدارة معلوماتك المالية

يواجه معظم الناس طوال حياتهم مشاكل مالية، نظرا لحالة الفوضى التي تتسم بها معلوماتهم المالية. وفي حال كنت ترغب في التقدم ماليا، فينبغي أن تكون منظما ومنضبطا للغاية، وإلا فلن تكون لديك المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات فعالة وبناء خطط تساعدك على النمو.

ولحسن الحظ، لدينا مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تسمح لنا بتنظيم وإدارة معلوماتنا المالية، على غرار "مايكروسوفت إكسل" (Microsoft Excel) و"مينت" (Mint) و"فينتونيك" (Fintonic) و"واليت" (Wallet)، ويمكنك استخدام الخيار الذي يُناسبك، حيث ينبغي عليك تحديد الفرص لتحسين تدفقك النقدي.

زيادة إنتاجيتك

يتعلم الناس بشكل عام معادلة تبادل الوقت مقابل المال، لذلك يعتقدون أنه ينبغي عليهم العمل أكثر لكسب المزيد، لكن لا فائدة من كسب المزيد من المال إذا كان عليك أن تكون عبدا لعملك مقابل ذلك. وإذا كنت ترغب في تحسين إنتاجيتك، فهناك بعض الأدوات التي يمكن أن تساعدك على تحقيق ما تصبو إليه، مثل "تريلو" (Trello) و"كاليندلي" (Calendly) و"فوكوس بوستر" (Focus Booster) و"توغل" (Toggl)، وتتيح لك هذه التطبيقات أن تكون أكثر فاعلية عندما يتعلق الأمر بحسن استخدام وقتك.

هناك العديد من المنصات التي تسمح لك بتسويق المنتجات والخدمات مثل "هوتمارت" (غيتي إيميجز)

توفير نفقاتك

التقليل من الإنفاق يعد طريقة أخرى مثيرة للاهتمام لتحسين وضعنا المالي طالما أننا لا نضحي بنوعية حياتنا. وعموما، يعتاد أغلبنا على تحمل سلسلة من النفقات ولا نتساءل عما إذا كان بإمكاننا الاستغناء عنها أو تحسينها، ولذلك فإن إحدى إستراتيجيات تحسين نفقاتنا المتكررة تتمثل في استخدام المقارنات عبر الإنترنت، من خلال منصات تتيح لك البحث بسهولة ومقارنة العروض المختلفة حتى نتمكن من الحصول على أفضل خيار من حيث التكلفة والفائدة.

ويُمكن القيام بمقارنات في مجالات مختلفة من خلال بعض المواقع، على غرار "سكاي سكانير" (Skyscanner) للعثور على الرحلات الجوية والحجز، و"بوكينغ" (Booking) للعثور على أماكن إقامة، و"إيديالو" (Idealo) لمقارنة المنتجات المختلفة، بالإضافة إلى "غوغل شوبينغ" (Google Shopping) لمقارنة المنتجات باستخدام تقنية "غوغل" (Google)، وتخيل مقدار ما يمكنك توفيره إذا كان لديك الإمكانية لمعرفة تكلفة منتج أو خدمة من عدة مواقع على منصة واحدة ثم شراء أرخصها.

وفضلا عن ذلك، تساعدك التكنولوجيا على توفير الوقت والمال بفضل الخدمات الرقمية التي طورتها الشركات. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يستغرق الذهاب إلى البنك لإجراء معاملة أو طلب شهادة ساعات، فضلا عن دفعك تكاليف التنقل، في المقابل يمكنك القيام بهذه العملية بسهولة من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو منصات الويب الخاصة بالمؤسسات المالية، وتقدّم العديد من الشركات خصومات خاصة للعملاء الذين يختارون تنفيذ إجراءاتهم افتراضيا.

الحصول على دخل إضافي

هناك العديد من المنصات التي تسمح لك بتسويق المنتجات والخدمات، مثل "هوتمارت" (Hotmart) لبيع منتجات المعلومات، و"فايفر" (Fiverr) لبيع الخدمات الاحترافية، و"شترستوك" (Shutterstock) لبيع المحتوى الرقمي على غرار الصور ومقاطع الفيديو، و"بوبوك" (Bubok) لبيع الكتب الرقمية، وعادة ما تعمل هذه الأنظمة الأساسية بطريقة آلية تماما، لذلك ليس هناك ما يدعو للقلق إلا بشأن توصيل المنتج أو الخدمة للعميل وتحصيل مدفوعاتك.

الاستثمار

إذا كنت ترغب في تحسين وضعك المالي بشكل كبير، فينبغي عليك أن تتعلم كيفية استثمار أموالك، وفي الوقت الراهن لدينا مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية التي يمكن الوصول إليها حتى مع ميزانيات متواضعة للغاية، وإذا قمت بإدخال تطبيق البنك الذي تتعامل معه، فستُلاحظ أنه يقدم لك بعض المنتجات الاستثمارية التي مما يكون مستوى مخاطرتها منخفضا وتقدم عوائد أفضل من حساب التوفير، وفي حال كنت تبحث عن عائد أعلى وترغب في تحمل القليل من المخاطرة، فيمكنك البحث عن منصات للوصول إلى الصناديق المشتركة، حيث يمكنك العثور عليها من خلال البنوك والكيانات المالية الأخرى.

يُعدّ عيش حياة مالية صحية ومزدهرة اليوم أسهل بكثير من أي وقت مضى، نظرا لأن لدينا جميع أنواع الأدوات التي تسهل عمليات تنظيم وإدارة وحفظ واستثمار أموالنا، ومن المهم أن نكون على استعداد لمعرفة هذه الأدوات وتدريب أنفسنا على الاستفادة منها بالشكل المناسب.