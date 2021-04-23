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اقتصاد|مصر

مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت سعر السولار للقطاع الصناعي

الأسعار الجديدة سرت اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح اليوم (الصحافة الفرنسية)
الأسعار الجديدة سرت اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح اليوم (الصحافة الفرنسية)
23/4/2021

قالت وزارة البترول المصرية -اليوم الجمعة- إنه تقرر رفع أسعار البنزين بمقدار 0.25 جنيه بأنواعه الثلاثة، بينما ثبتت سعر السولار للفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران.

وبحسب البيان، رفعت مصر سعر البنزين وفق الآتي:

  • رفع البنزين 95 أوكتان -الأكثر شيوعا- إلى 8.75 جنيهات (56 سنتا أميركيا) للتر، مقابل 8.5 جنيهات قبل ذلك.
  • رفع البنزين 92 أوكتان إلى 7.75 جنيهات، من 7.50 جنيهات.
  • رفع البنزين 80 أوكتان إلى 6.50 جنيهات، من 6.25 جنيهات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات النفطية استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2021، وهما أهم "مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى".

وأضافت أن توصيات اللجنة جاءت "في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا".

وذكرت الوزارة في بيان أن الأسعار الجديدة سرت اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح اليوم (8:00 بالتوقيت العالمي).

وأفادت الوزارة في بيانها أنه تم تثبيت سعر السولار للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه (249 دولارا) للطن.

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول

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