تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، وذلك لليوم الثالث على التوالي، مدفوعة بارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، والتصاعد الجديد في الإصابات بكوفيد-19 في الهند واليابان.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية -أمس الأربعاء- إن مخزونات الخام في البلاد صعدت بمقدار 600 ألف برميل في الأسبوع المنتهي بتاريخ 16 أبريل/نيسان الجاري، إلى 493 مليون برميل.

وعند الساعة 08:27 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.95%، لتصل 64.68 دولارا للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.85%، لتبلغ 60.82 دولارا للبرميل.

وهبطت عقود خام برنت والخام الأميركي بما يزيد على 2% أمس الأربعاء، ليغلقا عند أدنى مستوياتهما منذ 13 أبريل/نيسان الحالي. وهما منخفضان زهاء 3% منذ بداية الأسبوع الجاري.

تأثيرات كورونا

وتأثرت الأسعار سلبا كذلك من تسارع تفشي جائحة كورونا عالميا، على الرغم من استمرار عمليات التطعيم ضد الفيروس، وهو ما غذى المخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتين للأوراق المالية (Rakuten) إن "الزيادة غير المتوقعة والمرتفعة في المخزونات الأميركية غذت المخاوف بشأن ضعف الطلب، والتي جاءت في مواجهة توقعات لتعاف قوي للطلب".

وأضاف "ما يلحق الضرر بمعنويات السوق أيضا حقيقة أن جائحة كوفيد-19 تنتشر مجددا بوتيرة سريعة في الهند واليابان، على الرغم من الحقيقة في أنه كانت ثمة آمال في أن توزيع اللقاح سيحسن وضع العدوى".

وسجلت الهند -ثالث أكبر مستهلك في العالم للخام- اليوم الخميس 314 ألفا و835 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدى 24 ساعة الماضية، وهي أعلى زيادة يومية مسجلة في أي مكان.

ومن المتوقع أن تعلن اليابان -رابع أكبر مستورد في العالم للنفط- عن ثالث حالة طوارئ في طوكيو وثلاث مقاطعات في غرب البلاد، قد تدوم نحو أسبوعين، وفقا لتقارير بثتها وسائل إعلام.