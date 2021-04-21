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اقتصاد|إمارات عربية متحدة

رويترز: طيران الإمارات قد تحتاج لجمع سيولة إذا لم ينتعش السفر

طيران الإمارات تكبدت خسائر 3.4 مليارات دولار بالنصف الأول من العام (رويترز)
طيران الإمارات تكبدت خسائر 3.4 مليارات دولار بالنصف الأول من العام (رويترز)
21/4/2021

قال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات اليوم الأربعاء إن الشركة قد تحتاج لجمع المزيد من السيولة، يُحتمل من خلال ضخ آخر لحقوق ملكية من حكومة دبي إذا لم ينتعش الطلب على السفر جوا قريبا.

وكانت الناقلة الحكومية تأمل أن تجدد حملات التطعيم عالميا الثقة في السفر، ولكن الطلب على السفر الجوي ما زال منخفضا بشدة مما يدفع العديد من شركات الطيران لوقف رحلات طائراتها أو تسييرها وهي شبه خاوية.

وتابع كلارك "وضعنا طيب لمدة 6 أو 7 أو 8 أشهر من حيث السيولة. نحصل على سيولة كافية لنستطيع مواصلة العمليات اليومية على أساس محايد".

وأضاف "لكن مثل الآخرين، إذا استمر الطلب على السفر عالميا على ما هو عليه اليوم بعد 6 أشهر، فسوف نواجه جميعا مشاكل. ليست طيران الإمارات فحسب".

وحصلت طيران الإمارات، التي تكبدت خسائر 12.6 مليار درهم (3.4 مليارات دولار) في النصف الأول من العام، على ملياري دولار من حكومة دبي المساهم الوحيد فيها على هيئة حقوق ملكية.

 توصية

وقال كلارك إن الشركة ستتقدم بتوصية للحكومة بشأن جمع سيولة، دون أن يذكر موعدا محددا لذلك.

وأضاف أن التوصية قد تكون لضخ حقوق ملكية أو الاستدانة أو اتخاذ إجراءات أخرى دون تحديد، واستطرد قائلا "الموازنة قوية بغض النظر عما حدث".

لكن كلارك قال إن وضع السيولة يمكن أن يتحسن بحلول سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين إذا ما تحسن الطلب، مضيفا أنه يأمل ألا تضطر الشركة للسعي إلى السيولة.

وتوقع أن يكون هناك طلب على السفر على درجة رجال الأعمال عقب الجائحة، حتى وإن استمر تراجع سفريات الشركات، مع اتجاه المسؤولين التنفيذيين لعقد اجتماعات افتراضية بدلا من السفر.

وتابع أنه من المرجح أن يدعم الطلب أسعارا أرخص لشغل درجة رجال الأعمال إذا لم تتعاف سفريات الشركات.

المصدر : رويترز

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