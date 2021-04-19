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اقتصاد|يابان

بلغت في مارس 68 مليار دولار.. صادرات اليابان تنمو بأعلى وتيرة منذ ثلاث سنوات

وارتفعت الواردات إلى أكثر من 61 مليار دولار، بزيادة للشهر الثاني على التوالي

الصادرات اليابانية إلى الصين ارتفعت بنسبة 37.2% إلى نحو 15 مليار دولار خلال مارس/آذار الماضي (رويترز)
الصادرات اليابانية إلى الصين ارتفعت بنسبة 37.2% إلى نحو 15 مليار دولار خلال مارس/آذار الماضي (رويترز)
19/4/2021

قالت وزارة المالية اليابانية، الاثنين، إن صادرات البلاد نمت 16.1% في مارس/آذار الماضي على أساس سنوي، بأكبر زيادة في أكثر من 3 سنوات، مع انتعاش التعافي من تأثير فيروس كورونا على شحنات المواد إلى الصين.

وذكرت الوزارة في تقرير، أن الصادرات بلغت الشهر الماضي 7.38 تريليونات ين (68 مليار دولار)، مع توسعها على أساس سنوي، مسجلة أكبر زيادة منذ صعودها بنسبة 16.2%، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وكانت صادرات اليابان سجلت خلال مارس/آذار من العام الماضي، 6.36 تريليونات ين (58.6 مليار دولار)، عندما بدأ تفشي الفيروس في كبح الطلب العالمي على السيارات وغيرها من المنتجات المصنوعة في اليابان.

وارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 37.2% إلى 1.63 تريليون ين (15 مليار دولار) خلال مارس/آذار الماضي، لتصل لأعلى مستوى مدعومة بالطلب القوي على المواد الخام.

وارتفعت الواردات بنسبة 5.7% إلى 6.71 تريليونات ين (61.84 مليار دولار)، بزيادة للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى فائض في تجارة السلع بلغ 663.72 مليار ين (6.11 مليارات دولار).

تراجع صادرات 2020

وبالنسبة للسنة المالية 2020 المنتهية في مارس/آذار الماضي، انخفضت صادرات اليابان بنسبة 8.4% عن العام السابق له، إلى 69.49 تريليون ين (640.46 مليار دولار) بسبب تداعيات الوباء.

وانخفضت الواردات بنسبة 11.6% إلى 68.18 تريليون ين (628.38 مليار دولار)، وهو أكبر انخفاض في 11 عاما، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار النفط الخام وأسعار الطاقة الأخرى.

بذلك، بلغ فائض تجارة السلع 1.31 تريليون ين (12.07 مليار دولار)، نزولا من 1.5 تريليون ين (13.82 مليار دولار) في السنة المالية السابقة له.

المصدر : وكالة الأناضول

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