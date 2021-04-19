الصين تهدف من خلال تطوير اليوان الرقمي إلى ترقية نظام البيع بالتجزئة أولا، بدلا من استخدامه في المعاملات عبر الحدود.

قال مسؤول في البنك المركزي إن بكين تبحث تجربة استخدام عملة رقمية صينية خلال أولمبياد بكين الشتوي العام المقبل.

ونبه "لي بو"، نائب حاكم البنك المركزي الصيني، إلى أن الصين لا تستهدف استبدال اليوان الرقمي بالدولار والحد من هيمنته عالميا.

وأضاف أنه لا يوجد جدول زمني لطرح اليوان الرقمي على مستوى البلاد.

وكان البنك المركزي بدأ بحث استخدام اليوان الرقمي منذ عام 2014، وطبق أخيرا عددا من التجارب في مدن عدة أتاحت للمواطنين استخدام العملة الرقمية في معاملاتهم اليومية.

وذكر لي بو -في منتدى فرعي للمؤتمر السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي الأحد- أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يدرس القواعد التنظيمية لعملة البتكوين والعملات المستقرة، وفق ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال لي في خطاب بالفيديو، إنه إذا كان أي نوع من العملات المستقرة سيصبح أداة مستخدمة على نطاق واسع للدفع في المستقبل، فيجب أن تخضع هذه العملات لرقابة صارمة مثل المؤسسات المالية كالبنوك أو أشباه البنوك.

وأضاف لي أنه يجب اتخاذ تدابير حتى لا تسبب المضاربة على الأصول المشفرة مخاطر مالية كبيرة، مشيرا إلى أن هذه الأصول هي خيارات استثمارية، وليست عملات في حد ذاتها.

أدوات استثمار

أوضح لي أنه إذا كان للأصول المشفرة أن تؤدي دورا، فسيتم استخدامها كأدوات استثمار أو استثمارات بديلة، حيث إن العديد من البلدان بما في ذلك الصين، تدرس البيئة التنظيمية لها.

وتشير "العملات المستقرة" إلى مبادرات العملة الرقمية التي تدعمها التكنولوجيا الكبيرة أو الشركات المالية والمبنية على تقنية سلسلة الكتل.

من جهته، قال تشو شياو تشوان، المحافظ السابق لبنك الشعب الصيني، الأحد، إنه عند تطوير العملات الرقمية، يجب احترام السيادة النقدية للبنوك المركزية، ولا ينبغي أن يكون هناك سيناريو العملة الواحدة للجميع.

وأضاف أن لكل دولة أوضاعا تحكم كلية وسيادة نقدية خاصة بها؛ إلا أن بعض الدول ما زالت لديها سيطرة معينة على النقد الأجنبي، وهو أمر ليس من السهل تخفيفه.

وأضاف أن استخدام العملات الرقمية للبنك المركزي لدول مختلفة في المدفوعات عبر الحدود سيكون معقدا؛ لأنه يتضمن قواعد ولوائح مختلفة.

وذكر تشو أن الصين تهدف من خلال تطوير اليوان الرقمي إلى ترقية نظام البيع بالتجزئة أولا، بدلا من استخدامه في المعاملات عبر الحدود.