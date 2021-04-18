تراجعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأميركية بنسبة 14.1% على أساس شهري في مارس/آذار الماضي إلى 239.8 مليار دولار.
استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في سندات الخزانة الأميركية بلغت 242.7 مليار دولار حتى فبراير/شباط الماضي
تراجع إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأميركية حتى نهاية فبراير/شباط الماضي بنسبة 0.3% إلى 7.099 تريليونات دولار مقابل 7.12 تريليونات في الشهر السابق له.
وبحسب مسح الأناضول لبيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة اليوم الأحد:
كانت الصين أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأميركية على مدى سنوات، إلا أن اليابان تفوقت عليها اعتبارا من يونيو/حزيران 2019 بعد أن عصفت حرب تجارية بالعلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين.
صعدت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأميركية بنسبة 6.1% على أساس شهري في فبراير/شباط الماضي إلى 242.7 مليار دولار.
وكانت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأميركية قد وصلت إلى 228.7 مليار دولار حتى يناير/كانون الثاني الماضي.
وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذونها وسنداتها فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.