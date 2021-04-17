إن إطلاق مشروع تجاري لبيع الملابس عبر الإنترنت ليس أمرا صعبا، ولن يستغرق سوى بضع ساعات، ومن خلال التمتع بعقلية إيجابية والقليل من الإبداع، ستحقق نجاحا باهرا في عملك.

وفي هذا التقرير، قدم موقع "موديرن دبلوماسي" (modern diplomacy) الأميركي بعض النصائح التي تساعدك على إنشاء عمل تجاري لبيع الملابس عبر الإنترنت.

حدد تخصصك

ربما سمعت بمصطلح "السوق المتخصص" وتساءلت كيف يمكن أن يساعدك ذلك كبائع تجزئة للملابس عبر الإنترنت، يعتقد البعض أن السوق المتخصص حكر على المعاملات بين الشركات أو مجال الخدمات، ولكنه ملائم أيضا لأي عمل تجاري، ومن خلال تحديد تخصصك، ستتمكن من إنشاء مشروع تجارة ملابس مربح عبر الإنترنت.

تتلخص أفضل طريقة لاختيار تخصص معين في فهم ما يحفز الناس على التسوق لشراء منتجات معينة، وإحدى الطرق السهلة لاختيار تخصص معين هي استخدام كلمة مفتاح، ولكن عليك التأكد من أن التخصص يتمتع بنطاق بحث كافٍ، فعلى سبيل المثال، إذا كان لديك متجر لبيع ملابس التزلج، فقد ترغب في الاهتمام بترتيب الكلمات المفتاحية "بيع ملابس التزلج" أو "ملابس التزلج الرخيصة"، وهذه أهم الأمور التي عليك أخذها بالحسبان:

اختيار تخصص معين يحدد نوع الجمهور الذي تريد الوصول إليه

اختيار تخصص سيؤثر على نموذج عملك وعمليات الشراء الخاصة بك

اختيار تخصص من شأنه أن يحدد نجاحك

من المهم اختيار تخصص سيؤثر على نموذج عملك وعمليات الشراء الخاصة بك (شترستوك)

حدد مستوى سوق العمل

بالنسبة لأي شخص يرغب في إنشاء مشروع تجاري للملابس عبر الإنترنت، فقد تبدو مراحل البحث والتخطيط الأولى شاقة وصعبة، كيف يمكنك تحديد مستوى السوق الذي ستعمل فيه؟ فمثل كل الأعمال التجارية، لا توجد قاعدة محددة تناسب جميع السيناريوهات.

بعبارة أخرى، سوف يتأثر اختيارك لمستوى السوق الذي تختاره لعلامتك التجارية بأهدافك والسوق المستهدفة ونطاق منتجاتك، وفيما يلي بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند اتخاذ هذا القرار:

من هو جمهورك المستهدف؟

سوف يساعدك جمهورك المستهدف في وضع إستراتيجياتك وتحديد طرق التسويق التي ستساهم في نجاح علامتك التجارية، شركة "زلاندو"، مثلا، تملك 3 إستراتيجيات تسويق: التوصيل إلى المنازل، والتسوق الحيني، والتسوق عن بعد.

ماذا تريد أن تحقق؟

ما هي ميزانيتك؟

وضع خطة عمل.

قد يبدو عالم الشركات الناشئة وعملية تخطيط الأعمال أمرا شاقا للخبراء والهواة على حد سواء، لكن هذا ليس ضروريا، ففي حال كان لديك فهم أساسي لاحتياجات عملك وفكرة واضحة عن أهدافك ومهمتك، فإن وضع خطة عمل يشبه تماما إنشاء قائمة تسوق.

تتمثل الخطوة الأولى في إنشاء خطة عمل في البداية بأساس قوي: ما الذي تريد إنفاقه، ولماذا، وما حجمه، وما إلى ذلك، ومن هناك، يمكنك الانتقال إلى تحديد تكاليف بدء التشغيل، والآن بعد أن أصبحت لديك فكرتك، ابدأ في إنشاء شيء ما:

اختر المواد الخاصة بك، واختر الأقمشة والألوان التي ترغب في استخدامها.

ابدأ التصميم.

يعد تطوير المنتج أحد أكثر المراحل إثارة في بدء عمل تجاري للملابس عبر الإنترنت، وحتى لو كان لديك تصميم لمنتج واحد فقط الأيام الأولى، فابدأ في رسمه على الورق أو الشاشة كرسم تخطيطي. وبمجرد أن تصبح جاهزا، حوّل هذه الأفكار الأولية إلى رسومات رقمية واضحة.

إذا كنت رساما ماهرا، فلا تتردد في مواصلة العمل حسب الأسلوب القديم، حيث تضيف الرسومات طابعا شخصيا وتعطي لمسة إنسانية للأفكار التي تفتقر إليها رسومات الحاسوب في بعض الأحيان، في هذه المرحلة من عملك، ستحتاج إلى اتخاذ قرارات بشأن المظهر العام لمنتجك، ويتضمن ذلك اختيار الألوان وتصميم الشعار واختيار المواد والأحجام وغيرها، وقد يتخذ منافسوك اختيارات مماثلة في هذه المرحلة، لذا حاول تجنب التقدم عليهم لأن ذلك سيمنحك مزيدًا من الوقت للبيع.

إنشاء عينات عن المنتج

تتمثل الخطوة التالية في الحصول على عينة جيدة من المنتج وصور له. ويعد إنشاء عينة مناسبة عن المنتج أمرا في غاية الأهمية لأنه أول شيء ستقع عليه عين عميلك المحتمل، يمكنك القيام بذلك بواسطة شركات متخصصة أو ببساطة إنتاج نموذج أولي بنفسك، لكن هذا قد يكون مكلفا، ويوجد خياران آخران لكنهما يعتمدان على ميزانيتك وجودة المنتج، وفي كلتا الحالتين، لا يزال يتعين عليك البحث عن اختبار السوق لمنتجك قبل الالتزام بالإنتاج بالجملة، سيساعدك هذا على تحسين فكرتك وزيادة المبيعات بمجرد طرح منتجك للبيع.

معرفة جمهورك المستهدف سيساعدك في وضع إستراتيجياتك وتحديد طرق التسويق التي ستساهم في نجاح علامتك التجارية (شترستوك)

التسويق لمنتجك عبر الإنترنت

إن طرح منتجك في السوق يعتبر طريقة رائعة لاختباره قبل الالتزام بالإنتاج بالجملة، قد تكون مساحات التداول في السوق والمعارض المدرسية والمنصات عبر الإنترنت مثل فيسبوك وإنستغرام فضاءات مناسبة للبدء في تدوين الملاحظات وتوجيه الأسئلة لعملائك طوال الوقت ومعرفة تعليقاتهم على المنتج وأي شيء آخر يبحثون عنه.

سيسمح لك عرض منتجك على منصة تجارة إلكترونية معروفة مثل إيباي وأمازون، بالوصول إلى جمهور أوسع ونقل عملك إلى المستوى التالي، وفي حين أن بعض هذه المنصات تتطلب منك تدخلا أكثر حيث يتعين عليك الاهتمام بالبيع، فإن البعض الآخر لا يحتاج منك متابعة كبيرة مما يترك معظم العمل على المنصة نفسها.

توسيع النشاط

إذا كنت تخطط لتوسيع نطاق عملك، فربما يجب أن تتطلع إلى تحسين مشروعك. وهنا 3 نصائح:

اعمل على ما تريد

قبل أن تفعل أي شيء اسأل نفسك ماذا تريد، هل تريد كسب المال فقط أو رؤية شركة الملابس الخاصة بك تمتلك علامة تجارية قائمة الذات؟ يعود هذا إلى معرفة من هو عميلك، إذا كنت قد فعلت ذلك بالفعل، فأنت تعرف بالضبط كيف ستكون أسعار ملابسك، وبالتالي ستكون قادرا على معرفة مقدار المال الذي ينبغي أن تجنيه كل شهر على الأقل.

التعاون مع العلامات التجارية الأخرى

هل اتصلت بك شركات أخرى لتصنع لها منتجا؟ قد يكون العمل مع العلامات التجارية الأخرى مفيدًا جدًا لكليكما. كن دائمًا على اطلاع على العلامات التجارية التي تكمل منتجك بحيث يمكن للتعاون أن يجذب جمهورا أوسع، لنفترض على سبيل المثال، أنك تبيع إكسسوارات نسائية، قد ترغب في العمل مع ماركة ملابس نسائية أخرى على مجموعة من الحقائب أو الأوشحة.

الوعي بالعلامة التجارية

عند العمل بالتعاون مع علامة تجارية أخرى، هناك دائما فرصة للعمل من أجل صورة مألوفة لكلتا العلامتين التجاريتين. قد يكون ذلك في شكل منتج يحمل علامة تجارية تُباع بشكل منفصل عن خط الإنتاج الرئيسي، وهي جيدة للوعي العام بالعلامة التجارية.

وخلص الموقع إلى أن التخطيط للخطوات التالية لمشروعك التجاري لا يتعلق بالانغماس في أحلام العظمة بقدر ما يتعلق بالخطط الموضوعة بعناية لضمان استدامته، ومع تحقيق النمو الصحيح، يمكن أن يكون توسيع أعمال مشروعك لبيع الملابس في متجر أو عبر الإنترنت إستراتيجية جيدة طويلة المدى.