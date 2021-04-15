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قطر تتصدر مكاسب قوية في بورصات الخليج لليوم الثاني

مؤشر بورصة قطر قفز بنحو 2.8% اليوم الخميس (غيتي)
مؤشر بورصة قطر قفز بنحو 2.8% اليوم الخميس (غيتي)
15/4/2021

تفوق مؤشر بورصة قطر على سائر مؤشرات أسواق الخليج اليوم الخميس، بعدما وافقت قطر على مشروع قانون للسماح للمستثمرين غير القطريين بتملك ما يصل إلى 100% من رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة.

وحقق مؤشر بورصة قطر أكبر زيادة في البورصات الخليجية اليوم الخميس، وأغلق مرتفعا بنحو 2.8%، في أكبر صعود منذ أبريل/نيسان الماضي، وقادت البنوك المكاسب.

وقفز سهم مصرف قطر الإسلامي 8.3% وارتفع سهم البنك التجاري القطري 10%، متصدرا مكاسب المؤشر.

وتوقعت وكالة بلومبيرغ أن تؤدي هذه الخطوة إلى تدفقات رؤوس الأموال الخارجية على الدوحة بقيمة تزيد على مليار دولار.

وقرر مجلس الوزراء القطري أيضا الإبقاء على دعم السيولة المقدم من البنك المركزي للبنوك المحلية حسب ما تقتضيه الحاجة، في ضوء موجة ثانية تواجهها البلاد من جائحة فيروس كورونا.

أسواق الخليج

زاد المؤشر الرئيسي في السعودية 1.4%، تماشيا مع المعنويات في الأسواق الأميركية أمس الأربعاء.

وتقدم سهم مصرف الراجحي 2.6%، وقفز سهم البنك الأهلي السعودي -أكبر بنك في المملكة- 3.6%.

وفي دبي، أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 2.5%، وقفز سهم إعمار العقارية القيادي 6%، في حين زاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.1%.

كما صعد سهم العربية للطيران للرحلات منخفضة التكلفة، 6.4%. وارتفع مؤشر أبو ظبي 1.5% بقيادة سهم بنك أبو ظبي الأول -أكبر بنوك الإمارات- الذي صعد 2.1%.

وزاد المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 0.21%، وكان أبرز الأسهم الرابحة سهم شركة عقار مرتفعًا بنسبة 9.92%، وبنك الكويت الوطني بنسبة 0.48%.

وسجل مؤشر البحرين ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.19%، بينما انفرد مؤشر بورصة مسقط بالخسائر، مسجلا انخفاضا طفيفا بنسبة 0.17%.

وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر الأسهم القيادية بمصر 0.3%، مدعوما بصعود سهم البنك التجاري الدولي -أكبر بنك خاص في البلاد- 2.9%.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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