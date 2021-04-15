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الذهب عند أعلى قمة في أكثر من شهر مع تراجع عوائد السندات

السعر الفوري للذهب ارتفع 1.8% إلى 1766.50 دولارا للأوقية في تعاملات اليوم الخميس (وكالات)
السعر الفوري للذهب ارتفع 1.8% إلى 1766.50 دولارا للأوقية في تعاملات اليوم الخميس (وكالات)
15/4/2021

ارتفع الذهب إلى ذروته فيما يربو على شهر اليوم الخميس، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية رغم بيانات أفضل من المتوقع لاقتصاد الولايات المتحدة؛ مما دفع المستثمرين صوب المعدن كملاذ آمن في مواجهة تضخم محتمل في المستقبل.

وبحلول الساعة 17:49 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.8% إلى 1766.50 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد في وقت سابق إلى 1769.37 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ 26 فبراير/شباط الماضي.

وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 1.8%، ليتحدد سعر التسوية عند 1766.80 دولارا.

وقال مؤسس "سيركل سكويرد" للاستثمارات البديلة جيفري سيكا إن "تضخما هائلا يلوح في الأفق بلا ريب، والذهب أفضل أصل يمكن تملكه في وقت نرى فيه ما أعتبره مستويات تضخم تاريخية".

كما ارتفعت الفضة 1.8%، مسجلة 25.86 دولارا للأوقية.

وزاد البلاديوم 2.1% ليصل إلى 2733.75 دولارا، بعد أن بلغ في وقت سابق ذروته منذ 28 فبراير/شباط 2020 عند 2760.53 دولارا.

وتقدم البلاتين 2.3% إلى 1197.91 دولارا للأوقية.

المصدر : رويترز

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