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اقتصاد|إمارات عربية متحدة

رويترز: الاتحاد للطيران تجري محادثات لبيع حصة في "إير سيشل"

أنفقت الاتحاد مليارات الدولارات لشراء حصص أقلية في شركات طيران بأوروبا وأستراليا والهند

"الاتحاد للطيران" تنتهج الآن إستراتيجية أصغر لتقليص عملياتها وخفض التركيز على الرحلات غير المتصلة (رويترز)
"الاتحاد للطيران" تنتهج الآن إستراتيجية أصغر لتقليص عملياتها وخفض التركيز على الرحلات غير المتصلة (رويترز)
14/4/2021

قال ريمكو ألثيوس الرئيس التنفيذي لإير سيشل (Air Seychelles)، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد للطيران تجري محادثات للتخلي عن حصتها البالغة 40% في الناقلة الصغيرة الكائنة بمنطقة المحيط الهندي.

ويجعل ذلك حكومة سيشل المساهم الوحيد في "إير سيشل"، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الناقلة التي مقرها أبو ظبي التراجع عن إستراتيجيتها للاستثمار في شركات طيران أخرى، وهي الإستراتيجية التي لم تحقق نجاحا.

وقال ألثيوس -وهو مسؤول تنفيذي سابق في الاتحاد- خلال فعالية تنظمها كابا لاستشارات الطيران عن بعد (CAPA) "يجري الأمر بينما نحن نتحدث. إنه يحدث حاليا".

واشترت الاتحاد -التي امتنعت عن التعقيب- حصة أقلية في 2012، إذ استثمرت 20 مليون دولار بالإضافة إلى تقديم قرض بقيمة 25 مليون دولار، وفق ما ذكرت رويترز.

وأفاد إفصاح تنظيمي في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن حكومة سيشل تعتزم شراء الحصة بقيمة اسمية.

وأنفقت الاتحاد مليارات الدولارات لشراء حصص أقلية في شركات طيران بأوروبا وأستراليا والهند، في مسعى للحاق بركب المنافسين الحكوميين طيران الإمارات في دبي والخطوط الجوية القطرية.

وانهارت الإستراتيجية في النهاية في ظل مرور الكثير من شركات الطيران بصعوبات مالية، بينما لم يكن للاتحاد، المقيدة بحيازة حصص أقلية، في العادة سوى قدر محدود من السيطرة على الإدارة.

فقد باعت الاتحاد حصتها في الناقلة الإقليمية الأوروبية الصغيرة "داروين إيرلاينز" ( Darwin Airline) في 2017، في حين أفلست جميع الشركات التي كانت تملك فيها حصص أقلية وهي "إير برلين" (Air Berlin) و"أليتاليا" (Alitalia) الإيطالية و"جيت إيروايز" (Jet Airway) الهندية.

وتنتهج الاتحاد الآن إستراتيجية أصغر لتقليص عملياتها وخفض التركيز على الرحلات غير المتصلة.

المصدر : رويترز

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