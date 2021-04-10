مقارنة بالربع الأخير من عام 2020، تضاعفت إيرادات الشركة 3 مرات، وزادت أرباحها 4 مرات، ويتماشى هذا الصعود السريع مع ارتفاع أسعار العملات المشفرة.

سجلت "كوينباس" (Coinbase) -ثاني أكبر منصة لتداول العملات المشفرة (الرقمية) بعد شركة "بينانس" (Binance)- أرباحا قياسية في الفترة الماضية، في حين تخطط لإدراج أسهمها للتداول لأول مرة في بورصة "ناسداك" (Nasdaq) الأسبوع المقبل، بمتوسط سعر يقدر بنحو 350 دولارا للسهم الواحد، كما تعتزم طرح أسهمها في بورصة "وول ستريت" (Wall Street) بفضل دعم المستثمرين.

وقال الكاتب نسيم آيت قاسمي، في تقرير نشرته صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، إن منصة "كوينباس" كشفت عن هامش ربح يقارب 25%، وحققت إيرادات بقيمة 1.8 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.

وتناهز الأرباح الربع سنوية للشركة 800 مليون دولار، وقد اكتسبت 13 مليون عميل جديد في 3 أشهر، وهو ما يعادل جميع عملاء شركة "روبن هود" (Robinhood).

وبلغ عدد مستخدمي منصة "كوينباس" 56 مليون شخص، 10% منهم (أي 6.1 ملايين مستخدم) ينجزون المعاملات على أساس شهري، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 7 ملايين هذا العام.

صعود لافت

ومقارنة بالربع الأخير من عام 2020، تضاعفت إيرادات الشركة 3 مرات، وزادت أرباحها 4 مرات، ويتماشى هذا الصعود السريع مع ارتفاع أسعار العملات المشفرة.

وتستحوذ منصة "كوينباس" على حصة 11.3% من السوق العالمية للعملات المشفرة، وتريد الشركة مواصلة الاستثمار وتنويع أعمالها في هذا القطاع، وقد أنهت بالفعل عددا من عمليات الاستحواذ وتتطلع إلى المزيد حتى في ظل التوقعات غير الواعدة في الفترة الماضية.

وكشفت كوينباس في عام 2020 عن تحقيق أرباح بلغت 322 مليون دولار، بعد تسجيل خسارة قدرها 30 مليون دولار في العام السابق.

وفي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، بلغ حجم المعاملات الشهرية للمنصة 120 مليار دولار. وبوجه عام، يرتفع حجم المعاملات عندما ترتفع أسعار العملات المشفرة التي تجذب مستثمرين ومضاربين جدد، ويتراجع النشاط عند هبوط الأسعار، حسب الكاتب.

بلغ عدد مستخدمي منصة "كوينباس" 56 مليون شخص (غيتي)

واستفادت المنصة من الأرقام القياسية المسجلة في سوق العملات المشفرة، ويعدّ التوقيت مثاليا لـ"كوينباس" التي تستعد للاكتتاب العام الأولي لأسهمها في 14 أبريل/نيسان الحالي في بورصة "ناسداك" التي تضم نحو 20 منصة متخصصة في مجال العملات المشفرة.

وفي فبراير/شباط الماضي قُدّر متوسط سعر سهم "كوينباس" بنحو 300 دولار، وبلغ سعر تداول السهم 343.58 دولارا أميركيا في المعاملات الخاصة بين يناير/كانون الثاني و15 مارس/آذار الماضيين، وذلك منح الشركة متوسط تقييم بلغ 68 مليار دولار، ومن المتوقع أن يبلغ تقييمها 100 مليار دولار وفق آخر المعطيات.

108 عملات مشفرة على المنصة

يشرف براين أرمسترونغ على إدارة شركة "كوينباس"، وهو أحد مؤسسيْها، وعمل في السابق مبرمجًا في "إير بي إن بي"(Airbnb).

وعندما أُطلقت المنصة عام 2012 كان يروج لها على أنها "أسهل طريقة للبدء بتداول البتكوين"، وكان عدد مستخدميها حينذاك في حدود 13 ألف شخص.

وكان أرمسترونغ يقول إنه بعد 10 سنوات "نستطيع أن نكون أكثر من مجرد منصة لبيع وشراء البتكوين. سندعم جميع العملات المشفرة المشروعة في السوق".

وفي الربع الأول من هذا العام، وسّعت "كوينباس" نطاق عروضها بنحو 18 عملة مشفّرة جديدة، ليبلغ عدد العملات القابلة للتداول 108. وقد حققت العملات المشفرة الصغيرة أداء أفضل من البتكوين في الربع الأول من العام الجاري.

وعلى عكس الوسطاء عبر الإنترنت مثل تطبيق "روبن هود"، تحصل منصة كوينباس على معظم أرباحها من رسوم المعاملات المرتفعة مقارنة بمنافسيها. ويشتكي المستخدمون من الأعطال الفنية المتكررة وبعض المشاكل الأخرى التي يواجهونها عند استخدام المنصة.

ويتمتع المستخدمون المحترفون بخدمات تفضيلية على المنصة، إذ يدفعون عمولات تراوح بين 0.04 إلى 0.5% حسب حجم التداولات.

وفي السنوات الأخيرة جذبت كوينباس كثيرا من المؤسسات (أكثر من 7 آلاف) ضمن قائمة عملائها، ويملكون حاليا أصولا في المنصة بقيمة 122 مليار دولار.