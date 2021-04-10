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إدارة أعمال|اقتصاد

إذا كنت من رواد الأعمال.. إليك أفضل النصائح لإدارة أموالك

تنظيم شؤونك المالية سيساعدك في تحقيق أهدافك ونجاح مشروعك

كلما عرفت المزيد عن إدارة الأموال زادت نسبة نجاحك على المدى البعيد (غيتي)
كلما عرفت المزيد عن إدارة الأموال زادت نسبة نجاحك على المدى البعيد (غيتي)
10/4/2021

إذا كنت من رواد الأعمال، فقد تحتاج إلى تقسيم وقتك بين إدارة فريق الموظفين والعمل على زيادة المبيعات وتحسين خدمة العملاء، والترويج لمنتجاتك والتفكير في تقديم خدمات جديدة، لكن لا يجب أن تنسى أبدا أن إدارة أموالك هي حجر الأساس لنجاح مشروعك وتقليل المخاطر والتحكم في التوتر اليومي.

في تقرير نشره موقع "إنتربرونور" (entrepreneur) في نسخته الإسبانية، تقول الكاتبة بريتني كاسترو إن عدم الاهتمام بتنظيم شؤونك المالية يضيف كثيرا من الأعباء ويسلط عليك ضغوطا يومية قد تؤدي إلى الفشل في تحقيق أهدافك، وللتحكم بأموالك وإدارة ميزانيتك بالشكل الأمثل، إليك هذه النصائح…

ثقف نفسك

من الضروري تخصيص الوقت الكافي للقراءة والتعلم في مجال التمويل الشخصي، وعليك أن تحدد بضع ساعات أسبوعيا في قراءة الكتب المختصة في المجالات المالية أو المجلات أو المواقع أو المدونات، وكلما عرفت المزيد عن إدارة الأموال، زادت نسبة نجاحك على المدى البعيد، وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، فكر في الاستعانة بخبير مالي يساعدك في وضع خطة مالية للوصول إلى أهدافك.

راقب الميزانية

على الرغم من أن هذا يبدو مهما للغاية، فإن العديد من رواد الأعمال ليست لديهم آليات محددة لمراقبة المداخيل والنفقات الشهرية. ويمكنك استخدام الأدوات الرقمية مثل التطبيقات لمراقبة أموالك، وبغض النظر عن الآلية التي تختارها لمراقبة الميزانية، يجب أن تتأكد من أنها تتناسب مع أسلوب حياتك.

وإذا كنت تريد تنظيم أموالك بالشكل الأمثل، فيجب أن تخصص بعض الوقت أسبوعيا لمراقبة الميزانية، لأن ذلك سيساعدك في تجنب الإنفاق بمستويات تفوق مداخيلك، ويؤمن لك ادخار مبالغ تضمن لك تنمية مشاريعك.

يجب أن تخصص بعض الوقت أسبوعيا لمراقبة الميزانية (غيتي)

أتمتة أموالك

تساعدك التكنولوجيا على إدارة الشؤون المالية بشكل أسهل بكثير، ويمكنك استخدام التحويلات التلقائية أو دفع فواتيرك الشهرية عبر الإنترنت، وستتجنب الكثير من القلق والتوتر بشأن دفع الفواتير في الوقت المحدد.

تسديد الديون

من الضروري وضع خطة لسداد جميع الديون بأسرع وقت ممكن. ويبدأ ذلك بإعداد قائمة بجميع ديونك (بطاقات الائتمان، والسيارة، والقروض التعليمية)، ثم مراجعة الميزانية وتحديد مقدار الأموال التي يمكنك إضافتها إلى مدفوعات الديون شهريا.

إنشاء صندوق طوارئ

يتيح لك إنشاء صندوق طوارئ التعامل مع النفقات غير المتوقعة بدلا من الاقتراض لتسديد تكاليف الحالات الطارئة، وكرائد أعمال، من الأفضل أن يكون لديك احتياطي يعادل ما بين 6 إلى 12 شهرا من نفقاتك الثابتة.

تنويع الاستثمارات

لا يجب أن تقتصر استثماراتك على مجال واحد، حيث يُعتبر التنويع مهما للغاية من أجل تقليل المخاطر الاستثمارية على المدى الطويل، ويُفضّل الاستعانة بمخطط مالي لإنشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل، تشمل الأسهم والسندات التي تتوافق مع أهدافك المالية.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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