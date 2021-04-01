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رقم قياسي لعمليات الاستحواذ في سوق العملات الرقمية

القيمة الإجمالية لعمليات الاندماج والاستحواذ في العملات المشفرة وصلت إلى 1.1 مليار دولار

نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ يزدهر في العملات المشفرة بشكل أكبر في أوروبا وآسيا (بيكسلز)
نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ يزدهر في العملات المشفرة بشكل أكبر في أوروبا وآسيا (بيكسلز)
1/4/2021

زاد نشاط الصفقات في قطاع العملات المشفرة في عام 2020، ومن المرجح أن يستمر في التنامي هذا العام.

وفي تقرير نشره موقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) الأميركي، تقول الكاتبة جوانا أوسينجر إن شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" (Price water house Coopers) أبلغت في بيان نشر يوم الاثنين الماضي أن القيمة الإجمالية لعمليات الاندماج والاستحواذ في العملات المشفرة زادت بأكثر من الضعف العام الماضي لتصل إلى 1.1 مليار دولار مقارنة بعام 2019، كما ارتفع متوسط حجم الصفقة إلى 52.7 مليون دولار مقارنة بمبلغ 19.2 مليون دولار.

ويزدهر نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ في العملات المشفرة بشكل أكبر في أوروبا وآسيا، وقد زادت أيضا عملية جمع الأموال بالعملات المشفرة بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي.

من جهته، قال هنري أرسلانيان مدير التشفير العالمي في شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" إن عمليات الاندماج والاستحواذ وجمع الأموال في مجال العملات المشفرة سجلت رقما قياسيا العام الماضي، ومن المرجح أن تحقق في عام 2021 رقما قياسيا تكسر به جميع المقاييس.

وأضاف أرسلانيان أن الجهات الفاعلة المؤسساتية وكبار المستثمرين ومنصات التشفير الغنية ستقود هذه العمليات.

وتعد البيانات الأخيرة خير دليل على أن سوق العملات المشفرة في توسع، وفي الحقيقة ارتفعت قيمة البتكوين حوالي 9 أضعاف العام الماضي، وفق التقرير ذاته.

هل هي فقاعة؟

وساهم اهتمام كبار المستثمرين والمسؤولين في مجال التمويل بالعملات المشفرة في تعزيز الثقة في هذه الفئة من الأصول، ولكن لا تزال العديد من الشكوك قائمة، وسط مخاوف من أن تكون الطفرة التي تشهدها أسعار العملات المشفرة ناتجة عن تأثير الحوافز المتضخمة، مما يجعلها فقاعة يمكن أن تنفجر في أي لحظة.

وإلى جانب تعزيز قيمتها، تتوقع شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" أن يكتسب هذا المجال طابعا مؤسسيا، ويستشهد التقرير الذي نشرته الشركة بالمكاسب التي تحققت في أسواق العملات المشفرة، والتي شهدت ارتفاع قيمة عملة البتكوين إلى مستوى قياسي بلغ 62 ألف دولار الشهر الماضي، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية، والعملات المستقرة.

المصدر : بلومبيرغ

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