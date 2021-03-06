البث الحي
اقتصاد|العالم

تجنب هذه الأخطاء الشائعة بشأن فترة التقاعد

خطط جيدا لتقاعدك وتخلص من الأفكار الخاطئة التي يعتقدها الكثير من الناس

يجب عدم الاعتماد على الضمان الاجتماعي من أجل تغطية النفقات الشهرية في فترة التقاعد (شترستوك)
يجب عدم الاعتماد على الضمان الاجتماعي من أجل تغطية النفقات الشهرية في فترة التقاعد (شترستوك)
6/3/2021

إذا كنت تريد أن تنعم بالراحة وتتجنب مواجهة الصعوبات المالية في فترة التقاعد، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو التخطيط جيدا لتلك المرحلة من الآن، والتخلص من بعض الأفكار الخاطئة.

في تقرير نشره موقع قناة "فوكس بيزنس" (Fox Business) الأميركية، يقول الكاتب تشاك ساليتا إن التخطيط الجيد لفترة التقاعد ليس بالأمر السهل، لكنه يزداد صعوبة عندما تضاف إليه مفاهيم خاطئة، ويستعرض الكاتب 4 من تلك الأفكار التي يؤمن كثيرون أنها تساعدهم على التمتع بتقاعد مريح.

الضمان الاجتماعي يغطي معظم نفقات التقاعد

يبلغ متوسط شيك الضمان الاجتماعي الشهري للمتقاعد الأميركي 1546 دولارا، يذهب جزء منه لبرنامج "ميديكير" للتأمين الصحي، كما يمكن أن يقل هذا المبلغ بسبب بعض الشروط الأخرى مثل الاستمرار في الوظيفة حتى سن التقاعد.

لذلك، فمن الضروري عدم الاعتماد على الضمان الاجتماعي من أجل تغطية النفقات الشهرية خلال فترة التقاعد، والتخطيط للادخار وضمان موارد مالية أخرى.

تأجيل الادخار لمرحلة متأخرة

كلما بادرت إلى الادخار في وقت مبكر من أجل التقاعد، كانت العملية أسهل وأقل تكلفة، حيث إنك تستطيع أن تصل إلى الهدف المطلوب بمدخرات شهرية أقل عندما يكون أمامك وقت طويل، أما إذا انتظرت حتى منتصف حياتك المهنية فستجد أن الأمور أصبحت أكثر صعوبة، وفقا للكاتب.

لذلك يجب ألا تؤجل التفكير في الادخار لفترة التقاعد إلى مرحلة متأخرة من حياتك المهنية، لأن ذلك قد يحرمك من وقت ثمين وموارد تحتاجها بشدة بعد التقاعد.

كلما بادرت إلى الادخار في وقت مبكر من أجل التقاعد، كانت العملية أسهل وأقل تكلفة (غيتي)

التعويل على وظيفة جديدة في السنوات الأخيرة قبل التقاعد

يحرص كثيرون على العمل حتى بلوغ السن القانونية للتقاعد، من أجل الحصول على كل مزايا الضمان الاجتماعي، لكن ذلك قد لا يكون أمرا سهلا.

تؤكد إحصاءات مكتب العمل في الولايات المتحدة أن معدلات التوظيف تبدأ بالتراجع بشكل ملحوظ في سن 54 عاما، والسبب أن كثيرين يتوقفون عن العمل مبكرا بعد أن يوفروا ما يكفيهم لفترة التقاعد، أو بسبب المشاكل الصحية التي تبدأ بالظهور مع التقدم في العمر وتحول دون الاستمرار في الوظيفة.

إذا تم تسريحك من العمل في مرحلة متقدمة من العمر ولم تكن قد بلغت سن التقاعد، فقد تجد صعوبة في الحصول على وظيفة أخرى تدفع أجرا مماثلا حتى تواصل التوفير لتقاعدك.

استخدام الرهن العقاري العكسي لتغطية تكاليف التقاعد

من الناحية النظرية، قد يبدو الرهن العقاري العكسي طريقة ذكية لتغطية تكاليف فترة التقاعد، ولكن من الناحية العملية، غالبا ما يكون ذلك مصحوبا بمشاكل غير متوقعة ورسوم باهظة الثمن.

على سبيل المثال، يمكن أن تصل رسوم التنشيط إلى 2% من قيمة منزلك، ولا تتمكن من استرداد الأموال. كما أن شروط الحصول على القرض تعتمد على السن وقيمة العقار، وكلما كنت أصغر سنا، قل احتمال حصولك على الموافقة.

لذلك، يرى الكاتب أن الرهن العقاري العكسي ليس اختيارا جيدا لتغطية تكاليف التقاعد مثلما يعتقد كثيرون.

المصدر : الصحافة الأميركية

حول هذه القصة

المزيد من اقتصاد

قبل إنفاق مبالغ كبيرة في التسويق لشركتك.. ركّز على هذه الأمور

الاستثمار في التسويق خلال وقت مبكر من دورة حياة الشركة الناشئة يشكّل أحد أكبر العوائق (غيتي)

كيف نجحت تركيا في تصفير ديونها مع صندوق النقد الدولي؟

المقر الرئيسي والتاريخي لبنك العمل الحكومي في العاصمة أنقرة (الجزيرة)

التكييف والكهرباء.. كم يكلفك العمل عن بُعد؟ 

الساعات الطويلة من العمل عن بُعد تزيد من استهلاك الطاقة (غيتي)

ازدهار ونمو.. القطاع العقاري في قطر يحقق قفزات نوعية ويستقطب رؤوس الأموال

بطولة كأس العالم حفزت المستثمرين على ولوج سوق العقارات في قطر (الجزيرة)
الأكثر قراءة

لم يصرف دولارا من الدعم السعودي.. القطان يُبرّئ مرسي ومنصات التواصل تتفاعل

خبراء كوريا الجنوبية يدقون ناقوس الخطر: سوف ننقرض سنة 2750

(الجزيرة)

مستشهدا بدورها أيام الدولة العثمانية.. أردوغان يكشف عن سعي بلاده لامتلاك قوة بحرية "ضاربة"

أردوغان استشهد بالدولة العثمانية ودور قوتها البحرية سابقا في وضعها بقمة الهرم السياسي للعالم(الأناضول)

15 جنديا تناوبوا على اغتصاب فتاة واحدة.. شهادات حصرية للجزيرة نت تروي أيام الحرب في إقليم تيغراي

(الجزيرة)