إذا كنت تريد أن تنعم بالراحة وتتجنب مواجهة الصعوبات المالية في فترة التقاعد، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو التخطيط جيدا لتلك المرحلة من الآن، والتخلص من بعض الأفكار الخاطئة.

في تقرير نشره موقع قناة "فوكس بيزنس" (Fox Business) الأميركية، يقول الكاتب تشاك ساليتا إن التخطيط الجيد لفترة التقاعد ليس بالأمر السهل، لكنه يزداد صعوبة عندما تضاف إليه مفاهيم خاطئة، ويستعرض الكاتب 4 من تلك الأفكار التي يؤمن كثيرون أنها تساعدهم على التمتع بتقاعد مريح.

الضمان الاجتماعي يغطي معظم نفقات التقاعد

يبلغ متوسط شيك الضمان الاجتماعي الشهري للمتقاعد الأميركي 1546 دولارا، يذهب جزء منه لبرنامج "ميديكير" للتأمين الصحي، كما يمكن أن يقل هذا المبلغ بسبب بعض الشروط الأخرى مثل الاستمرار في الوظيفة حتى سن التقاعد.

لذلك، فمن الضروري عدم الاعتماد على الضمان الاجتماعي من أجل تغطية النفقات الشهرية خلال فترة التقاعد، والتخطيط للادخار وضمان موارد مالية أخرى.

تأجيل الادخار لمرحلة متأخرة

كلما بادرت إلى الادخار في وقت مبكر من أجل التقاعد، كانت العملية أسهل وأقل تكلفة، حيث إنك تستطيع أن تصل إلى الهدف المطلوب بمدخرات شهرية أقل عندما يكون أمامك وقت طويل، أما إذا انتظرت حتى منتصف حياتك المهنية فستجد أن الأمور أصبحت أكثر صعوبة، وفقا للكاتب.

لذلك يجب ألا تؤجل التفكير في الادخار لفترة التقاعد إلى مرحلة متأخرة من حياتك المهنية، لأن ذلك قد يحرمك من وقت ثمين وموارد تحتاجها بشدة بعد التقاعد.

كلما بادرت إلى الادخار في وقت مبكر من أجل التقاعد، كانت العملية أسهل وأقل تكلفة (غيتي)

التعويل على وظيفة جديدة في السنوات الأخيرة قبل التقاعد

يحرص كثيرون على العمل حتى بلوغ السن القانونية للتقاعد، من أجل الحصول على كل مزايا الضمان الاجتماعي، لكن ذلك قد لا يكون أمرا سهلا.

تؤكد إحصاءات مكتب العمل في الولايات المتحدة أن معدلات التوظيف تبدأ بالتراجع بشكل ملحوظ في سن 54 عاما، والسبب أن كثيرين يتوقفون عن العمل مبكرا بعد أن يوفروا ما يكفيهم لفترة التقاعد، أو بسبب المشاكل الصحية التي تبدأ بالظهور مع التقدم في العمر وتحول دون الاستمرار في الوظيفة.

إذا تم تسريحك من العمل في مرحلة متقدمة من العمر ولم تكن قد بلغت سن التقاعد، فقد تجد صعوبة في الحصول على وظيفة أخرى تدفع أجرا مماثلا حتى تواصل التوفير لتقاعدك.

استخدام الرهن العقاري العكسي لتغطية تكاليف التقاعد

من الناحية النظرية، قد يبدو الرهن العقاري العكسي طريقة ذكية لتغطية تكاليف فترة التقاعد، ولكن من الناحية العملية، غالبا ما يكون ذلك مصحوبا بمشاكل غير متوقعة ورسوم باهظة الثمن.

على سبيل المثال، يمكن أن تصل رسوم التنشيط إلى 2% من قيمة منزلك، ولا تتمكن من استرداد الأموال. كما أن شروط الحصول على القرض تعتمد على السن وقيمة العقار، وكلما كنت أصغر سنا، قل احتمال حصولك على الموافقة.

لذلك، يرى الكاتب أن الرهن العقاري العكسي ليس اختيارا جيدا لتغطية تكاليف التقاعد مثلما يعتقد كثيرون.