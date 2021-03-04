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اقتصاد|السعودية

أميركا تحث السعودية على التخلي عن الوضع الخاص بالدولة النامية في منظمة التجارة

طالبت الرياضَ بألا تسعى بعد الآن إلى نيل معاملة خاصة وتفضيلية في مفاوضات منظمة التجارة العالمية

الوفد الأميركي حثّ السعودية على تحسين حماية حقوق الملكية الفكرية (رويترز)
الوفد الأميركي حثّ السعودية على تحسين حماية حقوق الملكية الفكرية (رويترز)
4/3/2021

دعت الولايات المتحدة -أمس الأربعاء- السعودية للتخلي عن المعاملة الخاصة والتفضيلية في مفاوضات منظمة التجارة العالمية.

وأشارت إلى أن البنك الدولي صنَّف السعودية -الدولة العضو في مجموعة العشرين- بلدا مرتفع الدخل.

وقالت واشنطن في بيان إلى منظمة التجارة العالمية: إن "السعودية بلد ثري ومؤثر في الاقتصاد العالمي… نطالب السعودية بألا تسعى بعد الآن إلى نيل معاملة خاصة وتفضيلية في مفاوضات منظمة التجارة العالمية الحالية وفي المستقبل".

وأضافت أن السعودية باتخاذها هذه الخطوة، تقدم مساهمة كبيرة لضمان بقاء منظمة التجارة منتدى قابلا للاستمرار لمفاوضات تجارة مجدية.

وفي بيان موجّه إلى المراجعة الدورية التي تجريها منظمة التجارة للسياسات التجارية للمملكة، حث الوفد الأميركي السعودية على تحسين حماية حقوق الملكية الفكرية، وعبّر عن مخاوف إزاء خصوصية البيانات ومراجعات مزمعة لضريبة انتقائية على المشروبات.

وقالت واشنطن في خطاب ألقاه ديفيد بيزبي القائم بالأعمال بالبعثة الأميركية لدى منظمة التجارة، ونشرته البعثة في جنيف، إنها تفضل تحولا إلى ضريبة متدرجة استنادا إلى نسبة السكر، مع إعفاء المشروبات التي لا تحتوي عليه.

المصدر : رويترز

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