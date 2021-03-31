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اقتصاد|الولايات المتحدة الأميركية

الدولار يصعد لمستويات مرتفعة جديدة وسط رهان على تعاف أميركي

الدولار وجد دعما مع صعود عائدات السندات الأميركية التي جعلت العملة أكثر جاذبية كاستثمار

مؤشر الدولار ارتفع إلى 93.439 نقطة وهو أعلى مستوى في نحو 5 أشهر (رويترز)
مؤشر الدولار ارتفع إلى 93.439 نقطة وهو أعلى مستوى في نحو 5 أشهر (رويترز)
31/3/2021

سجل الدولار ذروة جديدة لعام مقابل الين، وأعلى مستوى في عدة أشهر أمام منافسين آخرين، اليوم الأربعاء؛ إذ يراهن مستثمرون على أن حزمة التحفيز المالي الضخمة وحملة التطعيم الموسعة ستساعدان الولايات المتحدة في قيادة التعافي من الجائحة عالميا.

ومن المقرر أن يضع الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخطوط الرئيسية لخططه لتمويل خطة بنية تحتية بتكلفة بين 3 و4 تريليونات دولار، بعدما صرح في وقت سابق من الأسبوع بأن 90% من البالغين الأميركيين سيمكنهم الحصول على تطعيم بحلول 19 أبريل/نيسان الحالي.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 93.439 نقطة، وهو أعلى مستوى في نحو 5 أشهر، وصعد من نحو 90 نقطة في بداية مارس/آذار الحالي، في طريقه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ 2016.

وسجلت العملة الأميركية ذروة جديدة لعام مقابل العملة اليابانية عند 110.97 ينات، وبلغت أعلى مستوى في 5 أشهر تقريبا مقابل العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1705 دولار مقابل اليورو، ولكنها تخلت عن بعض هذه المكاسب في التعاملات المبكرة في لندن.

كما وجدت العملة الأميركية دعما مع صعود عائدات السندات الأميركية التي جعلت العملة أكثر جاذبية كاستثمار.

وقفزت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في عام عند 1.776% أمس الثلاثاء.

وصعد الدولار الأسترالي إلى 0.76085 دولار أميركي، متماسكا بعد نزوله إلى 0.7564 دولار الأسبوع الماضي، وهو أقل مستوى هذا العام.

وجرى تداول اليوان الصيني حول 6.57 مقابل الدولار في السوق الخارجية، وكان سجل يومي الاثنين والثلاثاء أقل مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني عند 6.5838 مقابل الدولار.

وتجاوزت بتكوين (bitcoin) لفترة وجيزة 59 ألف دولار، في محاولة للاقتراب من الذروة القياسية البالغة 61 ألفا و781.83 دولارا التي بلغتها في وقت سابق من الشهر الجاري.

المصدر : رويترز

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