ارتفعت أسعار النفط عشية اجتماع بين منظمة "أوبك" (OPEC) وحلفائها، في الوقت الذي يراهن فيه مستثمرون على أن المنتجين سيتفقون إلى حد كبير على تمديد قيود على إمداداتهم حتى مايو/أيار المقبل.

وأثار تحالف "أوبك بلس" (+OPEC) مخاوف بشأن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا عالميا، وأن إجراءات العزل العام ستؤثر على تعافي الطلب على النفط، وفقا لتقرير صادر عن اجتماع لجنة خبراء تابعين للمجموعة اطلعت عليه رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار -التي ينتهي أجلها اليوم الأربعاء- بما يعادل 0.5% إلى 64.46 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزلت 1.3% أمس الثلاثاء.

وصعد عقد برنت الأكثر نشاطا تسليم يونيو/حزيران بما يعادل 0.4% إلى 64.42 دولارا للبرميل.

وكان خام برنت القياسي نزل 2.5% منذ بداية الشهر الجاري مقارنة بزيادة 18% في فبراير/شباط الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 60.81 دولارا، بعد أن هبطت 1.6% في الجلسة السابقة.

وقال فيفيك دهار محلل السلع الأولية لدى بنك الكومنولث إن "التوقعات هو أن تبدي (أوبك بلس) انضباطا بشأن الإمدادات".

اجتماع أوبك وحلفائها

من المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء فيما تعرف باسم مجموعة "أوبك بلس" غدا الخميس عقب شهر تراجعت فيه أسعار النفط بفعل مخاوف حيال تمديد إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة الجائحة في أوروبا، وبطء توزيع اللقاحات، وارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الهند والبرازيل، في تعارض مع نمو التفاؤل حيال النمو في الولايات المتحدة.

وفاجأت "أوبك بلس" الشهر الماضي السوق بالاتفاق على تمديد قيود الإمدادات، مع استثناء محدود لروسيا وكازاخستان، في الوقت الذي بدا فيه أن الطلب على الوقود يتعافى.

وبموجب القيود الحالية تخفض أوبك -بقيادة السعودية- والمنتجون غير الأعضاء في المنظمة -بقيادة روسيا- ما يزيد على 7 ملايين برميل يوميا، فيما تنفذ السعودية خفضا إضافيا طوعيا بمقدار مليون برميل يوميا.

وقال مصدر مطلع لرويترز هذا الأسبوع إن المملكة مستعدة لدعم تمديد تخفيضات الإمدادات حتى يونيو/حزيران المقبل، ولا سيما خفضها الطوعي لدعم الأسعار.

وتعززت وجهة النظر التي تشير إلى أنه يتعين على المنتجين كبح المعروض بفعل بيانات نشرها معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بـ3.9 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 26 مارس/آذار الحالي.