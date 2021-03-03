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اقتصاد|الولايات المتحدة الأميركية

بينها البحرين.. الولايات المتحدة تفرض رسوم إغراق على واردات لفائف الألومنيوم من 18 دولة

لفائف الألومنيوم تستخدم في أغراض شتى من واجهات المباني ومقطورات الشاحنات إلى لافتات الشوارع (الأوروبية)
لفائف الألومنيوم تستخدم في أغراض شتى من واجهات المباني ومقطورات الشاحنات إلى لافتات الشوارع (الأوروبية)
3/3/2021

أصدرت وزارة التجارة الأميركية، يوم الثلاثاء، قرارا نهائيا بفرض رسوم على واردات لفائف الألومنيوم من 18 دولة كانت محل تحقيق بشأن مكافحة الإغراق.

وتبلغ هذه الرسوم 242.8% على الواردات من ألمانيا، و4.83% على الواردات من البحرين.

وأُعلن فرض الرسوم بعد ساعات من تأكيد مجلس الشيوخ ترشيح جينا ريموندو، حاكمة ولاية رود آيلاند، لتولي وزارة التجارة.

وبدأت قضية مكافحة الإغراق، وأخرى خاصة بمكافحة الدعم التعويضي في مارس/آذار 2020، في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وتُستخدم لفائف الألومنيوم في أغراض شتى من واجهات المباني ومقطورات الشاحنات إلى لافتات الشوارع.

وتعرضت ألمانيا لأعلى نسبة من رسوم الإغراق، إذ تراوح من 49.4% إلى 242.8%. وهي أكبر مورّدي لفائف الألومنيوم للولايات المتحدة، مع صادرات بلغت 286.6 مليون دولار عام 2019.

أما البحرين، ثاني أكبر مصدّري اللفائف للولايات المتحدة بواقع 241.2 مليون دولار، فبلغت نسبة رسوم الإغراق عليها 4.83%، ورسوم مكافحة الدعم 6.44%.

وأصدرت إدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة بيان حقائق يظهر نسب رسوم مكافحة الإغراق والدعم على دول أخرى، منها البرازيل
وكرواتيا ومصر واليونان والهند وإندونيسيا وإيطاليا وعمان ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايوان وتركيا.

وستضاف هذه الرسوم إلى أخرى نسبتها 10% على معظم واردات الألومنيوم كانت إدارة ترامب قد فرضتها بموجب قانون للأمن القومي.

المصدر : رويترز

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