وقعت مؤسسة قطر للبترول اتفاقية طويلة الأمد مع مؤسسة سينوبيك الصينية للنفط والكيماويات (Sinopec)، تزود الشركة القطرية بموجبها الصين بمليوني طن سنويا من الغاز المسال.

وستبدأ قطر للبترول تسليم شحنات الغاز المسال في يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

وحسب بيان لشركة قطر للبترول، فإن هذه الاتفاقية تعكس التزام دولة قطر المستمر بتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها حول العالم، وتوفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال.

وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول؛ "نشعر بالسعادة والاعتزاز بالتوقيع على اتفاقية البيع والشراء التاريخية هذه، والتي تشكل بداية لشراكة طويلة الأمد مع شركة سينوبيك".

وأضاف "تتميز هذه الاتفاقية طويلة الأمد بكونها الأولى لسينوبيك لشراء لغاز الطبيعي المسال من قطر. ويعود تاريخ شراكتنا في مجال الغاز الطبيعي المسال مع الصين إلى عام 2009، عندما بدأنا توريده من خلال مجموعة من الاتفاقيات المماثلة مع عدد من شركائنا الصينيين الموقرين".

وتابع الكعبي "تعكس هذه الاتفاقية استمرار موقعنا القيادي في السوق، وثقة عملائنا حول العالم باعتبارنا الشريك المفضل لتلبية احتياجاتهم من الغاز الطبيعي المسال".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "سينوبيك" جانغ يوجو "نحن فخورون بالتعاون مع قطر للبترول، أحد الموردين الرئيسيين في الصناعة، لتزويد الصين بطاقة أنظف، كما يسعدنا أن نبدأ رحلة جديدة من تعاون أكثر شمولا مع قطر للبترول في السنوات القادمة".

يُذكر أن قطر صدرت للصين أكثر من 62 مليون طن من الغاز المسال منذ عام 2009 عبر شركة قطر غاز.

وتعد الصين شريكًا رئيسيًّا وإستراتيجيًّا لدولة قطر في مجال الطاقة عبر مختلف مكوناتها، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال.

وتسعى قطر لرفع إنتاجها من الغاز المسال ليصل إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 مقارنة بـ77 مليونا حاليا.