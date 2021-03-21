أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، جهوزية 26 مربعا نفطيا منها 5 مربعات بحرية، تغطي المياه الإقليمية والمناطق الساحلية للسودان في البحر الأحمر، بهدف طرحها للاستثمار العالمي.

ووفق بيان صادر عن وزارة الطاقة والنفط السودانية، فإن "تحديث خارطة المربعات النفطية المنتجة للنفط، يأتي تمهيدا لطرحها للاستثمار العالمي".

وتحسنت بيئة الاستثمار في السودان خلال الشهور الماضية، مع رفع اسم البلاد من قائمة رعاة الإرهاب، ونجاح استئناف التحويلات النقدية العابرة للحدود.

وذكرت الوزارة أنها "تتجه إلى تبني سياسات وإجراءات لتعزيز الترويج وجذب المستثمرين للعمل في المربعات النفطية والفرص الاستثمارية المتاحة".

وتضم المربعات المستهدفة، مناطق مخصصة للتطوير من جانب الشركة وأخرى استكشافية واعدة، وفق البيان.

والعام الماضي، أعلن السودان وجود مناطق امتياز "بكر" ما تزال غير مكتشفة في شرق وجنوب وغرب البلاد.

وتراجع إنتاج السودان النفطي بعد انفصال جنوب السودان في 2011 من 450 ألف برميل يوميا، إلى ‪ ما بين 60 و70‬‬ ألفا حاليا؛ مما جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر من 60% من المواد البترولية.