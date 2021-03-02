أظهرت قائمة نُشرت اليوم الثلاثاء أن"جاك ما" مؤسس علي بابا (Alibaba) وآنت غروب (Ant Group) فقد لقب أغنى رجل في الصين، بعدما ازدهرت أوضاع غيره من الأثرياء في الوقت الذي تخضع فيه إمبراطوريته لتدقيق شديد من جانب جهات تنظيمية صينية.

احتل "جاك ما" وعائلته موقع الصدارة في قائمة هورون غلوبال ريتش لأغنى أغنياء الصين عامي 2020 و2019، لكن أحدث قائمة أظهرت أنه الآن متراجع إلى المركز الرابع خلف تشونغ شانشان صاحب شركة نونغفو سبرينغ (Nongfu Spring) للمياه المعبأة، وبوني ما صاحب تنسنت هولدينغز (tencent Holdings) وكولين هوانغ صاحب شركة التجارة الإلكترونية حديثة العهد بيندودو (Pinduoduo).

وقال تقرير هورون إن نزول جاك ما عن المراكز الثلاثة الأولى يأتي "بعد أن كبحت جهات تنظيمية صينية جماح آنت غروب وعلي بابا على خلفية قضايا مكافحة احتكار".

وتسببت في متاعب جاك ما الآونة الأخيرة كلمة ألقاها في 24 أكتوبر/تشرين الأول انتقد فيها منظومة الصين التنظيمية، مما أدى إلى وقف الطرح العام الأولي لـ "آنت غروب" التابعة له بقيمة 37 مليار دولار، قبل أيام فقط من الإدراج العام لشركة التكنولوجيا المالية العملاقة.

ومنذ ذلك الحين، شددت الجهات التنظيمية التدقيق فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار على قطاع التكنولوجيا بالبلاد، في حين تتلقى علي بابا الكثير من هذا الضغط، إذ فتحت الجهة التنظيمية المعنية بالأسواق تحقيقا رسميا مرتبطا بمكافحة الاحتكار بشأن علي بابا في ديسمبر/كانون الأول.

وبعد ذلك، اختفى ما -الذي لا يعرف عنه الحرص على الابتعاد عن الأضواء- عن أنظار العامة لنحو 3 أشهر، مما أثار الكثير من التكهنات بشأن مكان وجوده. وعاود الظهور في يناير/كانون الثاني الماضي في مقطع مصور مدته 50 ثانية.

وبرز تشونغ أغنى رجل في الصين حاليا للمرة الأولى في الصدارة بثروة قدرها 550 مليار ين (85 مليار دولار) مما يرجع إلى حد كبير لأداء سعر سهم نونغفو سبرينغ وشركة صناعة اللقاحات "بكين وانتاي بيولوجيكال فارامسي إنتربرايز" (Wantai ) التي يسيطر عليها أيضا.