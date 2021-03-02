أعلنت قطر للبترول منح عقد رئيسي لأعمال الهندسة والتوريد والبناء لمؤسسة سامسونغ الكورية الجنوبية للإنشاء والتجارة (Samsung C&T).

ووقع العقد في الدوحة سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، وأوه سي تشول الرئيس التنفيذي للشركة الكورية.

وتزيد القيمة الإجمالية للعقد على 7 مليارات ريال قطري (1.94 مليار دولار) ويتضمن توسعة مرافق تخزين وتحميل الغاز الطبيعي المسال بمدينة راس لفان الصناعية، لمصلحة مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.

وتقول قطر للبترول في بيان إن هذا العقد يمثل علامة بارزة أخرى على الطريق لتحقيق زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في الدولة.

وسيرفع المشروع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 126 مليوناً بحلول 2027.

وقال الكعبي "يعتبر منح عقد أعمال الهندسة والتوريد والبناء هذا خطوة هامة جديدة نحو تطوير مواردنا من الغاز الطبيعي، وتعزيز مكانتنا كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال والأكثر موثوقية في العالم".

وأضاف: سيتم بموجب هذا العقد توسعة البنية التحتية الحالية التي نحتاجها لضمان التحميل الآمن وتسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال في الوقت المحدد لعملائنا الدوليين في جميع أنحاء العالم.

وأوضح الوزير أن العقد يشمل إنشاء 3 خزانات للغاز الطبيعي المسال، و3 أرصفة لتحميل الغاز الطبيعي المسال لمشروع حقل الشمال الشرقي، وخيار لخزانين للغاز الطبيعي المسال، ورصيف واحد لتحميل الغاز الطبيعي المسال لمشروع حقل الشمال الجنوبي، بالإضافة إلى خطوط الأنابيب والتحميل المتعلقة بها.

قطر غاز

في غضون ذلك سلمت شركة قطر غاز شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة "إينور" لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بمدينة "تشينّاي" جنوب الهند، وهي المرة الأولى التي ترسو فيها ناقلة مستأجرة من الشركة القطرية بهذه المحطة.

وبلغت حمولة الناقلة 147 ألف متر مكعب من الغاز المسال، واشترتها الشركة الهندية الخاصة المحدودة للغاز الطبيعي المسال والنفط.

والمحطة مخصصة لاستيراد الغاز المسال وتخزينه وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية قبل توزيعه.

يُذكر أن الهند سوق رئيسية لقطر غاز نظرا لقربها الجغرافي، إذ تستورد 8.5 ملايين طن سنويا من الغاز القطري المسال بموجب عقود طويلة الأجل.