هبطت أسعار الذهب لأقل مستوى في 8 أشهر ونصف الشهر اليوم الثلاثاء، إذ قوض صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية شهية المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.3% ليصل إلى نحو 1718 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش، بعدما هوى لأقل مستوى منذ 15 يونيو/حزيران عند 1706.7 دولارات في وقت سابق من الجلسة.

ونزل الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1716.1 دولارا.

وقال مايكل مكارثي كبير إستراتيجي الأسواق في "سي.إم.سي ماركتس" (CMC Markets)، إن إمكانية تحقيق عائد أعلى تضغط على الذهب، بينما يسهم ارتفاع الدولار في هبوط المعدن الأصفر.

وأضاف أن التراجع الطفيف لعائد 10 سنوات "أقل من أن يوضع في الحسبان".

ونزلت عائدات سندات الخزانة الأميركية عن أعلى مستوى في عام الذي بلغته في الأسبوع الماضي، ولكن تظل مرتفعة، بينما استقر مؤشر الدولار قرب ذروة 4 أسابيع.

الوجه الآخر

لكن على الوجه الآخر للعملة، قال ديفيد ميجر مدير تداولات المعادن في "هاي ريدج فيوتشرز" (High Ridge Futures) أمس، "نحن نرى تحفيزا إضافيا بقيمة 1.9 تريليون دولار يجري ضخه في الاقتصاد، ومن المحتمل أننا قد نشهد بيئة تضخمية يميل فيها الذهب إلى إظهار أداء جيد".

ويُعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم، وهو النتيجة المحتملة لحزمة التحفيز الضخمة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.2% إلى 26.15 دولارا للأوقية، وكانت قد تراجعت في وقت سابق لأقل مستوى في ما يزيد على شهر.

وفقد البلاديوم 0.1% ليبلغ 2346.67 دولارا، في حين خسر البلاتين 0.9% ليسجل 1174.5 دولارا.

وصعد الدولار إلى ذروة شهر مقابل سلة من العملات، وزاد 0.3 % إلى 91.326 نقطة بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش، ليسجل مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

وهبطت العملة الأوروبية الموحدة بعدما أبدى مسؤولون من البنك المركزي الأوروبي قلقهم حيال ارتفاع عائدات السندات.

وبحلول الساعة 08:42 بتوقيت غرينتش، نزل اليورو 0.3% إلى 1.2015 دولار مسجلا أقل مستوى في نحو شهر.