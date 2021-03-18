توقّع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) قفزة سريعة في النمو الاقتصادي والتضخم هذا العام مع انحسار أزمة كوفيد-19، وجدد تعهده بإبقاء هدفه لسعر الفائدة قريبا من الصفر لأعوام قادمة.

وأصبح البنك المركزي الأميركي يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 6.5% هذا العام، وتراجع معدل البطالة إلى 4.5% بنهاية السنة، مقارنة مع نمو متوقع بنسبة 4.2% وبطالة 5% في تقديرات اجتماع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبات من المتوقع أن تتجاوز معدلات ارتفاع الأسعار هدف مجلس الاحتياطي البالغ 2% هذا العام، لتصل إلى 2.4% بنهاية السنة، ثم تتراجع في 2022.

وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في بيان إن "مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف ارتفعت".

وقررت اللجنة إبقاء سعر الفائدة في نطاق الصفر إلى 0.25%.

لكن تحسن التوقعات الاقتصادية لم يغير توقعات صناع السياسات لأسعار الفائدة، وإن كان هناك تحول أولي في وجهات النظر.

فقد توقع 7 من 18 مسؤولا رفع أسعار الفائدة في 2023، مقارنة مع 5 مسؤولين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما رأى 4 مسؤولين أنه قد يتعين رفع الفائدة في العام القادم، وهو الرأي الذي لم يقل به أحد في ديسمبر/كانون الأول.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1750.82 دولارا للأوقية (وكالات)

الأسهم تقفز

وقفزت الأسهم اليابانية اليوم الخميس، فيما بلغ المؤشر توبكس (Topix) أعلى مستوى له في 30 عاما بدعم من توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لنمو اقتصاد سريع، وتعهده بإبقاء الفائدة منخفضة.

وتقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.23% ليغلق عند 2008.51 نقاط، متجاوزا مستوى ألفي نقطة للمرة الأولى منذ مايو/أيار 1991.

كما قفز المؤشر نيكي 1.01% إلى 30216.75 نقطة، وهو أعلى مستوياته في 3 أسابيع.

وأغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) وداو جونز الصناعي (DJI) عند مستويات قياسية مرتفعة أمس الأربعاء، بعد أن قال البنك المركزي الأميركي إن اقتصاد البلاد يتجه صوب أقوى نمو في نحو 40 عاما.

الذهب يستعيد بريقه

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023، بيد أن مكاسب المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا حدت منها توقعات البنك بانتعاش قوي للاقتصاد.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1750.82 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:42 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أول مارس/آذار الحالي عند 1755.25 دولارا.

وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3% إلى 1749.80 دولارا.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة الأميركية تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ونزل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، بينما استقرت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية قرب ذروة ما يزيد على عام.