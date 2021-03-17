البث الحي
اقتصاد|سودان

مناجم المغربية تشتري 65% من منجم ذهب بالسودان

يفوق إنتاج السودان من الذهب 90 طنا في السنة (الفرنسية)
يفوق إنتاج السودان من الذهب 90 طنا في السنة (الفرنسية)
17/3/2021

قالت شركة "مناجم" المغربية للتعدين أمس الثلاثاء إنها أتمت صفقة مع شركة "وانباو" (Wanbao) الصينية للتعدين تستحوذ بموجبها على 65% من مشاريع توسعة منجم ذهب "قبقبة" السوداني.

وأوضحت "مناجم" في بيان أنه من المتوقع أن تصل تكلفة خطط التوسع إلى 250 مليون دولار لزيادة الإنتاج إلى 200 ألف أوقية (أونصة).

وأضافت أن الاستحواذ ينسجم مع إستراتيجية المجموعة الرامية إلى التوسع في السودان والقارة الأفريقية عموما، وفق ما نقلته رويترز.

وإلى جانب المغرب والسودان، تعمل الشركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والغابون وغينيا كوناكري وساحل العاج ومالي.

وأنتج السودان نحو 93 طنا من الذهب عام 2018، وهو مستوى يجعله ثالث أكبر منتج في القارة بعد جنوب أفريقيا وغانا، بحسب مسح جيولوجي أميركي.

وبحسب تقديرات وزارة الطاقة والتعدين السودانية، يبلغ احتياطي البلاد من الذهب حوالي 1550 طنا، وفق ما أوردته وكالة الأناضول في أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

ويعوّل السودان على الذهب لكونه موردا رئيسيا للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011، وفقدان 80% من موارد النقد الأجنبي.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من اقتصاد

إندبندنت: دول مؤثرة تدير ظهرها للسوريين

تدهور الأوضاع في سوريا اقترن مع حالة ركود عالمي بسبب جائحة كورونا (الأناضول)

أعلنت زيادة الإنتاج 40%.. قطر تحكم قبضتها على سوق الغاز العالمية

قطر للغاز أعلنت أنها ستزيد إنتاج الغاز المسال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2026 (الجزيرة)

التاسع عالميا في الثروات الطبيعية.. لماذا يعاني ملايين العراقيين من الفقر وشظف الحياة؟

أسباب أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية أدت إلى زيادة الفقر في العراق (الجزيرة)

تراجع الثقة بالعملة اللبنانية.. الليرة تواصل رحلة الانهيار أمام الدولار

يبلغ سعر الصرف في السوق الرسمية 1510 ليرات لكل دولار (غيتي)
الأكثر قراءة

قوة كبرى في سماوات ملتهبة.. تعرّف على القصة المدهشة لصناعة الدرونز التركية

10 عادات صحية لا تحتاج سوى دقيقة واحدة لكنها تغير حياتك

كوب الشاي ليس كافيا ليصبح من عاداتك الصباحية، فهناك بعض الأمور الصحية التي يجب أن تحرص عليها يوميا (الألمانية)

موسكو وواشنطن بالميدان السوري.. وزير الدفاع الروسي يكشف سرا

شويغو: الأميركيون تخلوا عن المطالب غير القابلة للتحقيق وقبلوا بحوار طبيعي وبناء (غيتي إيميجز)

اليمن.. تأكيد أممي أن الحرب عادت بكامل قوتها وروسيا ترفض بيانا لمجلس الأمن بشأن مأرب

مجلس الأمن يبحث مشروع بيان بريطاني يدعو لإنهاء المعارك بمحافظة مأرب (رويترز)