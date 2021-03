هل تضطر مصر إلى تعويم الجنيه مجددا؟ أصبح هذا السؤال الأكثر إلحاحا في ظل المنعطف النقدي الحرج الذي تواجهه بعد ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية، والمؤشرات السلبية للاقتصاد المصري.

وتشكل الخطوة الأميركية لاحتواء آثار جائحة كورونا، تهديدا حقيقيا لتدفقات استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية (الأموال الساخنة)، ما يضعها أمام تحديات صعبة.

وأثارت تغريدة كبير اقتصاديي معهد التمويل العالمي، "روبين بروكس" على موقع تويتر (twitter)، بأن مصر قد تضطر إلى خفض قيمة الجنيه المصري مجددا، مما أحدث جدلا بين خبراء الاقتصاد والمحللين، وقلقا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبنى بروكس نظريته على أن ارتفاع سعر الفائدة الأميركية سيجذب أموال المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، ويتزامن مع استمرار تفاقم عجز المدفوعات.

إضافة إلى عودة سعر الصرف الحقيقي للجنيه المصري إلى ما كان عليه قبل خفض العملة في 2016، وبالتالي اختفاء الميزة التنافسية لشراء سندات الخزانة المصرية.

وتعد مصر من أكبر البلاد تأثرا بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم في أميركا، وفق مدير تجارة العملات بغولدمان ساكس.

Egypt is building up worrying imbalances. The real exchange rate is back to where it was ahead of the 2016 devaluation (lhs), so any competitiveness gain is gone. But debt to non-residents has sky-rocketed since then (rhs). The "de facto" peg of the Egyptian Pound is doing harm. pic.twitter.com/fR1SOvwryX

— Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) March 11, 2021