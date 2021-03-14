شهد سعر عملة البتكوين (bitcoin) ارتفاعا بأكثر من 340% خلال العام الجاري، لكن كثيرا من المحللين يصفونها بالفقاعة، ويعتقدون أنها لن تتحول أبدا إلى وسيلة فعالة للبيع والشراء.

وفي تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر" (Business Insider) في نسخته الفرنسية، تقول الكاتبة إيزابيل لي إن شركات عديدة -مثل تسلا (TESLA) وباي بال (PAYPAL)- أصبحت تقبل البتكوين كوسيلة للدفع، وهو ما جلب لها العديد من الانتقادات الحادة، لا سيما بسبب التذبذب الكبير في سعر العملة الرقمية.

وتضيف الكاتبة أن التغيرات الكبيرة في أسعار البتكوين، إلى جانب العرض المحدود، من الأسباب الرئيسية التي جعلت كثيرين يعتبرون أنها لا تمثل وسيلة فعالة للدفع.

ومن بين هؤلاء وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، التي عبرت قبل أيام عن شكوكها حول إمكانية استخدام البتكوين للقيام بالتحويلات المالية، وقالت "لا أعتقد أن البتكوين ستصبح مستخدمة على نطاق واسع كآلية للتحويلات المالية. إن هذه طريقة غير فعالة بالمرة لإنجاز العمليات المالية، وكمية الطاقة المستهلكة في معالجة هذه العمليات هائلة جدا".

ميزات البتكوين

وأشارت الكاتبة إلى أن عملة البتكوين -التي أصبحت متداولة منذ 2009- تجذب كثيرين بفضل الميزات التي توفرها، مثل درجة الحماية، وإخفاء هوية المالك، وطبيعتها اللامركزية. لكن خبراء يرون رغم ذلك أنها لن تتحول إلى وسيلة فعّالة في عمليات البيع والشراء.

ويقول مدير شبكة "بوكيت نيتورك" (Pocket Network) آدم ليباوسكي إن "البتكوين يمكن أن تصبح في يوم ما مستخدمة كوسيلة للدفع ومتداولة بين الناس، ولكن في الوقت الحالي لا تُستخدم العملات المشفرة إلا كاستثمار وحماية ضد التضخم".

آراء الخبراء

وحسب الكاتبة، فإن هناك آراء أكثر صرامة تؤكد أن هذه العملة ليست مالا، ولن تصبح أبدا وسيلة للدفع، وعرضت آراء 5 من أبرز الخبراء في مجال العملات المشفرة:

ويليام كيغلي

يقول المدير العام لشركة "ماغناتيك" للاستثمار في "البلوك تشين" والعملات المشفرة (Magnetic) ويليام كيغلي إن "هناك اعتقادا سائدا بأن البتكوين بدأت تزدهر ويجب استخدامها كوسيلة للدفع، ولكن هذا الرأي يفتقد للدقة. البتكوين لن تصبح أبدا بديلا عن الأموال في أسواق الاستهلاك. إنها بطيئة وباهظة الكلفة ومتقلبة جدا، لذلك فإن العملات المشفرة المستقرة (stable coins)، التي تم تصميمها لتخفيف التقلبات، هي التي ستقوم بهذا الدور.

ويضيف "يجب أن نتوقف عن اعتبار البتكوين منصة عالمية للتحويلات المالية الموجهة للاستهلاك، فهي ليست متناسبة مع هذا الغرض".

جيفري وينغ

تقول جيفري وين -المسؤول عن القارة الأميركية في "مجموعة أمبر" (Amber Group) للخدمات المالية في مجال العملات المشفرة؛ "لدي شعور بأن البتكوين ذهبت بعيدا في طريقها لتصبح احتياطا أو ادخارا أكثر من كونها وسيلة للدفع. إن هذه العملة تشبه الذهب أكثر من اليورو، على سبيل المثال، وربما تكون هناك بعض الاستخدامات لها كوسيلة للدفع، ولكن لا أتصور أنكم ستستخدمونها في يوم من الأيام في تسديد ثمن المشتريات في السوق".

روبرت مينتر

يقول مدير إستراتيجيات الاستثمار في شركة "أبردين ستاندارد إنفستمنت" (Aberdeen Standard Investments) لإدارة الأصول العالمية روبرت مينتر "إذا اشتريتم سيارة من تسلا قيمتها 50 ألف دولار بـ4 قطع بتكوين في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن هذه القطع قيمتها الآن 212 ألف دولار، لأن ثمن البتكوين مقابل الدولار ارتفع من 10 آلاف إلى 53 ألف دولار في 4 أشهر ونصف الشهر".

ألكس تشاو

يقول ألكس تشاو -المدير العام لمجموعة "ستاندارد هاشريت غروب" (Standard Hashrate Group)، وهي منصة مفتوحة مخصصة لتعدين البتكوين- "نحن نعتقد أن البتكوين بصدد التحول إلى ذهب رقمي، بمعنى أنها احتياط ذو قيمة كبيرة. ولكن هناك عملات افتراضية أخرى مثل "يو إس دي سي" (USDC) (من العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي) يمكن أن تلعب دورا كوسيلة الدفع المتداولة".

جوليوس دي كامبينير

يقول جوليوس دي كامبينير، المحلل في منصة "ستوكشارتس" (StockCharts.com) للتحليلات المالية، "لن يحدث هذا في المستقبل القريب، وقد لا يحدث أبدا، إن قيمة البتكوين لا تتمتع بالموثوقية حاليا بالنسبة للشركات والزبائن. ربما عندما يتم دفع المرتبات بالبتكوين ستصبح هذه العملة مستخدمة كوسيلة للدفع، ولكن لا أعتقد أن هذا قد يحدث أبدا.

ويضيف "تخيلوا أنكم تشترون سيارة بدفع عملة واحدة من البتكوين، بينما تتقاضون مرتباتكم بالدولار؛ بهذه الطريقة يمكن بسهولة أن تكلفكم السيارة آلاف الدولارات أكثر أو أقل في غضون أسبوع واحد، لا أعتقد أن العالم مستعد لهذا الأمر".