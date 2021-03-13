ارتفع سعر البتكوين -التي تعد أكبر عملة مشفرة في العالم- اليوم السبت إلى مستوى غير مسبوق ليتجاوز 60 ألف دولار.

ووفق موقع "كوين ماركت كاب" (CoinMarketCap)، فقد ارتفعت قيمة العملة الرقميّة المشفرة إلى 60 ألفا و197 دولار عند الساعة 12:34 بتوقيت غرينتش، وتواصل التأرجح عند هذه العتبة الرمزية بعد ظهر اليوم السبت.

ويعزى ارتفاع العملة المشفرة إلى التفاؤل الذي ساد البورصات بعد إقرار حزمة التحفيز الأميركية الأخيرة، حسب ما ذكرته رويترز.

وقال المحلل في موقع "ماركتس دوت كوم" (Markets.com) نيل ويلسون في مقال أمس الجمعة إن بتكوين في الأيام الماضية "ارتفعت لأن المستثمرين ينتظرون وصول الشيكات" للأميركيين في إطار خطة التحفيز الاقتصادي، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وارتفعت البتكوين (bitcoin) بنحو 1000% خلال العام الماضي، متفوقة بشكل كبير على فئات الأصول التقليدية، نتيجة ارتفاع الطلب عليها من الأفراد والمؤسسات، وقبولها على نطاق أوسع كأحد أشكال الدفع.

وقال المحلل في "أفا تراد" (AvaTrade) نعيم إسلام إن "شيكات التحفيز الأميركية ستسمح لصغار المستثمرين بوضع جزء من أموالهم في البتكوين".

وأضاف أنه ينتظر استمرار زيادة قيمة العملة "بالنظر إلى أن شراء البتكوين أصبح أسهل بكثير الآن".

مخاوف

ومن المنتظر أن يحصل الأميركيون اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع على شيكات وتحويلات بقيمة 1400 دولار للفرد، بموجب الخطة التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، والتي وقعها الرئيس جو بايدن الخميس الماضي.

وفي الأسابيع الأخيرة، استفادت الشركات من قوة البتكوين لجمع مئات الملايين من الدولارات في التمويل، مستفيدة من تحسن معنويات السوق.

لكن النمو المتسارع للعملة المشفرة يثير قلق بعض مراقبي السوق الذين لا يستبعدون حدوث هبوط حاد، أو حتى انفجار الفقاعة.

وفي حين يخشى كثيرون من تقلب سوق البتكوين، يقدّر آخرون أن الوضع مختلف عن عام 2017، عندما ارتفعت الأسعار قبل أن تنهار بداية عام 2018.

وبخلاف صناديق الاستثمار وبعض الشركات -مثل "تسلا" (tesla) الأميركية لتصنيع السيارات التي استثمرت مليارا ونصف مليار دولار في العملة الرقمية المشفرة- اشترى كثير من الأفراد كسورا من بتكوين بفضل منصات بيع عديدة ازدهرت في الأعوام الأخيرة.

وتتجاوز القيمة السوقية لعملة البتكوين حاليا تريليون دولار.