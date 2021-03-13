سجلت الليرة اللبنانية تراجعا جديدا أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 11.5 ألف ليرة.

وبذلك تكون الليرة فقدت أكثر من 85% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية الأزمة المالية التي تشهدها البلاد.

وكانت السلطات اللبنانية طلبت من القضاء ملاحقة الصرافين الذي يعملون في السوق الموازية، والعمل على إغلاق المنصات الإلكترونية غير الرسمية التي تقوم بتحديد سعر صرف الدولار خلافا للقوانين.

ويعتقد بعض المحللين أن يبقى سعر صرف الدولار بلا سقف بقفزات متواصلة وصادمة إذا لم تتشكل حكومة، وتسرع من أجل وضع خطة اقتصادية لهيكلة القطاع المصرفي.

وبدأت قيمة الليرة تتهاوى تدريجيا منذ خريف 2019، وترافق ذلك مع الاحتجاجات الشعبية، والأزمة السياسية وما تبعها من أزمة سيولة حادة وامتناع المصارف اللبنانية عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

وفي صيف 2020، بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة نحو 9800، بوصف ذلك رقما قياسيا، لكنه عاد وتراجع حينها، واستمر صعودا وهبوطا ضمن معدلات مرتفعة، ثم استقر في الأسابيع الأخيرة بين 8 آلاف و8500 ليرة، قبل أن يواصل قفزاته ليصل إلى نحو 11.5 ألف ليرة.