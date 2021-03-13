قال مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية إن الدفعات الأولى من حزمة التحفيز التي أقرها الرئيس جو بايدن أخيرا ستُحول لمستحقيها هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤولون أن إجراءات تحويل دفعات بقيمة 1400 دولار لكل شخص بدأت، وأن دفعات أخرى ستحول خلال الأسابيع المقبلة.

وستحصل نحو 160 مليون عائلة أميركية على دفعات مالية مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليار دولار.

وقالت وزارة الخزانة وإدارة الضرائب في بيانين، إن أولى الدفعات سترسل عن طريق التحويل و"سيبدأ بعض المتلقين في استلامها نهاية هذا الأسبوع، والبعض الآخر في الأسبوع المقبل".

وسيتلقى الأميركيون الذين يقل دخلهم السنوي عن 75 ألف دولار للفرد أو 150 ألف دولار للزوجين، شيكا بقيمة 1400 دولار لكل شخص بالغ.

وكان الكونغرس الأميركي أقر أخيرا حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار تهدف لدعم الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا.

ووقّع الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس على خطة التحفيز الاقتصادي التي تعادل قيمتها الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا.

وبحسب البيت الأبيض، يُفترض أن تؤدي خطة التحفيز إلى إيجاد 7 ملايين وظيفة جديدة هذا العام، وجعل الرعاية الصحية ميسورة التكلفة.

كما سيخصص مبلغ 350 مليار دولار لمساعدة حكومات الولايات والإدارات المحلية، ويشمل توسيع نطاق إعفاء ضريبي يرتبط بحضانة الأطفال ويزيد حجم التمويل المخصص لتوزيع اللقاحات.