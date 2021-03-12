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اقتصاد|قطر

الأولى في الشرق الأوسط.. الخطوط القطرية تبدأ تطبيق جواز السفر الرقمي

خطوة مهمة في سبيل التأكيد على نجاح وفعالية المعايير العالمية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي

جواز السفر الرقمي سيساعد على تمكين الحكومات العالمية من وضع لوائح للحد من تراجع قطاع السفر (غيتي إيميجز)
جواز السفر الرقمي سيساعد على تمكين الحكومات العالمية من وضع لوائح للحد من تراجع قطاع السفر (غيتي إيميجز)
12/3/2021

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، أنها أصبحت أول شركة طيران في الشرق الأوسط تبدأ تجربة تطبيق الهواتف المحمولة الجديد والمبتكر "جواز السفر الرقمي"، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ووزارة الصحة العامة في قطر، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومؤسسة حمد الطبية، وذلك اعتبارا من 11 مارس/آذار الجاري.

ويضمن "جواز السفر الرقمي" الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي حصول المسافرين على تحديثات عن المعلومات المتعلقة بلوائح الصحة الخاصة بكوفيد-19 في الوجهة التي يسافرون إليها، مع الامتثال للوائح والأحكام العالمية الصارمة المتعلقة بخصوصية البيانات والتي تتيح إمكانية مشاركة نتائج اختبارات كوفيد-19 الخاصة بالمسافرين مع شركات الطيران، للتحقق من أهليتهم للسفر.

وقال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية "إننا من أشد الداعمين لاستخدام حلول رقمية في قطاع الطيران لمساعدة المسافرين على السفر بأمان وسلامة في ظل القيود المعقدة والمتغيرة باستمرار في مختلف أنحاء العالم".

وأضاف "نحن نثق بمصداقية جواز السفر الرقمي الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي بوصفه الحل الأكثر ابتكارا وموثوقية في قطاع الطيران، وذلك بسبب قدرته الفائقة على الامتثال لخصوصية البيانات واحتوائه على تحديثات مستمرة حول قيود الدخول إلى الدول، بالإضافة إلى قدرته على تقديم حلول متكاملة، كما أننا نفتخر بأننا في طليعة الشركات التي تلتزم باستخدام أحدث الحلول المبتكرة، وأننا شركة الطيران الأولى في الشرق الأوسط وواحدة من أوائل شركات الطيران في العالم التي تجرب هذه التكنولوجيا المبتكرة".

واختتم الباكر بالقول "مع الأنظمة الصارمة لخصوصية البيانات فإن جواز السفر الرقمي الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي يعتبر بمثابة خطوة مهمة في سبيل التأكيد على نجاح وفعالية المعايير العالمية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي لجواز السفر الرقمي".

كما سيساعد هذا الجواز في إرساء الأسس القوية التي ستمكن الحكومات العالمية من وضع لوائح موحدة للحد من التراجع الحالي الذي يشهده قطاع السفر.

ويقود الاتحاد الدولي للنقل الجوي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية الجهود الرامية إلى المساعدة على تصميم شهادة لقاح موحدة، ستكون ضرورية لفتح الحدود بين الدول وزيادة السفر على الصعيد العالمي.

من جانبه، قال السيد ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) "يعد استخدام الخطوط الجوية القطرية لجواز السفر الرقمي الخاص بـ"إياتا" (اتحاد النقل الجوي الدولي) بمثابة نقطة تحول مهمة تجاه تعافي قطاع السفر العالمي".

وأضاف أنه مع المتطلبات الحكومية التي تستوجب من المسافرين الخضوع لفحوصات أو الحصول على شهادة اللقاح لكي يتمكنوا من السفر بأمان، يأتي دور جواز السفر الرقمي في مساعدة المسافرين على إدارة وتقديم وثائقهم الشخصية بصورة سلسة وآمنة.

وأشار إلى أنه يمكن لجميع المسافرين الذين يستخدمون جواز السفر الرقمي أن يكونوا على ثقة من أن بياناتهم محمية، وأن الحكومات يمكنها أن تثق بأن إشارة "الموافقة على السفر" هي بمثابة اعتماد حقيقي وهوية تم التثبت منها على حد سواء".

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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