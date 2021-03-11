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اقتصاد|الولايات المتحدة الأميركية

311 مليار دولار عجز الميزانية الأميركية في فبراير بسبب كورونا

من المنتظر أن تؤدي حزمة التحفيز الاقتصادي وقيمتها 1.9 تريليون دولار إلى زيادة العجز بصورة أكبر

الإنفاق على مواجهة فيروس كورونا وإعانات البطالة عمّق عجز الميزانية الأميركية (غيتي)
الإنفاق على مواجهة فيروس كورونا وإعانات البطالة عمّق عجز الميزانية الأميركية (غيتي)
11/3/2021

قالت الخزانة الأميركية الأربعاء إن عجز ميزانية الحكومة الاتحادية بلغ 311 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، مسجلا ذروة قياسية للشهر ومرتفعا 76 مليار دولار عنه قبل سنة، في ظل استمرار تنامي نفقات مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وزادت إيرادات فبراير/شباط الماضي 32% على أساس سنوي لتبلغ 248 مليار دولار، في حين ارتفع الإنفاق بالنسبة ذاتها إلى 559 مليار دولار، بفعل تكاليف إعانات البطالة والإنفاق على الصحة.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2021، ارتفع العجز 68% إلى مستوى قياسي يبلغ 1.047 تريليون دولار، متجاوزا الذروة السابقة 652 مليار دولار، المسجلة في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى فبراير/شباط من السنة المالية 2010.

ومن المنتظر أن تؤدي حزمة التحفيز الاقتصادي المرتقبة وقيمتها 1.9 تريليون دولار إلى زيادة العجز بصورة أكبر، لكن يتوقع أن تدعم نمو الاقتصاد الأميركي من خلال دفع مبالغ نقدية مباشرة لأغلب الأسر الأميركية وتمديد صرف الإعانات للعاطلين.

وأعطى مجلس النواب الأميركي موافقته النهائية أمس الأربعاء على أحد أضخم برامج التحفيز الاقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، وتستهدف الخطة الإغاثة من تداعيات "كوفيد-19".

وسيصدر الرئيس الأميركي جو بايدن غدا الجمعة هذه الخطة الضخمة، التي توازي قيمتها إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا.

المصدر : وكالات

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