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الليرة التركية تواصل الصعود والدولار عند أدنى مستوى في أسبوع.. فماذا عن الذهب؟

الذهب يرتفع لأعلى مستوياته في أكثر من أسبوع بعد أن تسببت بيانات أضعف للتضخم بالولايات المتحدة في وقف تقدم عوائد الخزانة والدولار

الليرة التركية ارتفعت نحو 1% لتعوض خسائر تكبدتها مؤخرا (غيتي)
الليرة التركية ارتفعت نحو 1% لتعوض خسائر تكبدتها مؤخرا (غيتي)
11/3/2021-|آخر تحديث: 11/3/202107:20 PM (مكة المكرمة)

ارتفعت الليرة التركية نحو 1% اليوم الخميس لليوم الثالث على التوالي، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الآونة الأخيرة، مع تنامي التوقعات بأن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة أكثر من 17% الأسبوع المقبل.

واستقرت الليرة عند 7.44 مقابل الدولار الأميركي بحلول الساعة (07:20) بتوقيت غرينتش، لترتفع مقارنة بإغلاق أمس عند 7.5120.

وكانت العملة التركية قد أغلقت يوم الاثنين الماضي عند 7.74 ليرات للدولار الواحد، بعدما بلغت خلال الجلسة نفسها أدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي عند 7.7840 ليرات.

هبوط الدولار

أما الدولار فقد هبط مؤشره إلى أدنى مستوى في أسبوع خلال التعاملات المبكرة بالجلسة الأوروبية اليوم، وشهدت أسواق العملات شهية معتدلة للمخاطرة، مع تحول الانتباه إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي لتحديد السياسة (النقدية).

ويتوقع أن يبعث صانعو السياسات رسالة، خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي، مفادها أنهم سيمنعون ارتفاع عائدات السندات من جديد حتى لا تُلحق الضرر بالآفاق الاقتصادية للتكتل.

ومن المتوقع أن يشير المركزي (الأوروبي) إلى وتيرة أسرع في طباعة النقود، لكن دون الإضافة إلى حزمة سياسته القوية فعلا، ومن المقرر أن يتخذ البنك قراره بشأن السياسة النقدية هذا اليوم.

وبحلول الساعة 08:34 بتوقيت غرينتش، كان الدولار منخفضا نحو 0.2% عند 91.606 نقطة مقابل سلة من العملات، بعدما تراجع من ذروة 3 أشهر عند 92.506 التي بلغها الثلاثاء.

أما اليورو، فكان مرتفعا نحو 0.3% مقابل الدولار مسجلا 1.19585 دولار، وتراجع 2.1% منذ بداية العام.

الذهب يرتفع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد أن تسببت بيانات أضعف للتضخم بالولايات المتحدة في وقف تقدم عوائد الخزانة والدولار.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.4% ليبلغ 1733.46 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 5:46 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 3 مارس/آذار عند 1734.55 دولارا في وقت سابق.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1732.20 دولارا، في ظل ضعف يعتري عوائد السندات الأميركية القياسية.

وهدد ارتفاع العوائد، الآونة الأخيرة، وضع الذهب كتحوط من التضخم، إذ إنه يعني ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

ونال مشروع قانون لتخفيف تداعيات كورونا في الولايات المتحدة، بقيمة 1.9 تريليون دولار، بشكل نهائي، موافقة أمس. ومن المتوقع أن يعطي دفعة قوية للتعافي الاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد زادت الفضة 0.5% إلى 26.30 دولارا للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 2303.11 دولارات، وربح البلاتين 1.1% إلى 1216.32 دولارا.

المصدر : رويترز

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